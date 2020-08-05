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05.08.2020 11:01
Рубрика: Соцзащита

В Минтруде напомнили, как инвалидам получить право на льготную парковку

Текст: Елена Манукиян
Более 60 тысяч граждан с инвалидностью уже воспользовались упрощенным порядком оформления льготной парковки, сообщили в Минтруде.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2020 года, чтобы получить доступ на бесплатную стоянку к специальным местам, нужно внести сведения об автомобиле в Федеральный реестр инвалидов. Это можно сделать удаленно и неограниченное количество раз через портал Госуслуг, а также обратившись лично в многофункциональный центр или Пенсионный фонд. В заявлении потребуется указать только номер, марку и модель транспортного средства. Вся процедура займет не более пяти минут, а данные в реестре появятся уже через 15 минут.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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"Сейчас гражданам с инвалидностью достаточно разместить на автомобиль, который их перевозит, знак "Инвалид" и направить данные об автомобиле в Федеральный реестр инвалидов. Сведения всегда можно изменить. Зарегистрировать в системе можно также автомобили такси или каршеринга. То есть воспользоваться льготной парковкой могут все транспортные средства, которые перевозят человека с инвалидностью", - пояснил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Таким образом, парковаться на специально выделенных парковочных местах могут сами инвалиды I и II группы, инвалиды III группы при наличии одной из степеней ограничения в передвижении, а также водители, которые перевозят людей с инвалидностью. Проверить право гражданина на бесплатную парковку можно через открытый публичный сервис. Для этого достаточно ввести номер припаркованного автомобиля, и система выдаст, есть ли он в реестре.