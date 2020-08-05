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05.08.2020 17:09
Рубрика: Общество

В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова

В ЕГЭ по всем предметам постепенно появятся задания, которые позволят проверить: как выпускник может применять знания в незнакомой ему ситуации. В 2021 году это может коснуться экзамена по истории. Об этом в эфире радио "КП" рассказал начальник управления организации и проведения ГИА Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
ЕГЭ по информатике в 2021 году пройдет на компьютерах

- Такая работа ведется планомерно по всем предметам. Если мы почитаем обзоры, связанные с участием наших ребят в международных исследованиях, как раз и увидим, что мы "западаем" там, где необходимо применить знания в новой, измененной ситуации, - цитирует Круглинского РИА Новости. - Думаю, какие-то движения в этом плане будут сделаны в следующем году. Например, в экзамене по истории.

Он напомнил: несколько лет назад разгорелся скандал из-за экзамена по математике. Тогда в задании выпускникам предложили указать количество банок краски, которую нужно купить для ремонта. И дали параметры стены, количество слоев, расход краски и т.д. Школьники рассчитали, сколько краски нужно, чтобы покрыть ей все стены - у них получилось дробное значение. Но многие ребята забыли - что в ответе нужно указать именно количество целых банок. Никто не продаст 6,44 банки.

Комментируя скандал вокруг заданий ЕГЭ-2020 по химии, Игорь Круглинский отметил: "Изменился контекст и условия, задания в принципе остались такие же, какие были".

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