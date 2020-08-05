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05.08.2020 10:46
Рубрика: Культура

В России снимут фильм о "гольяновских рабах"

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено Метрафильмс Фото: Предоставлено Метрафильмс
Фото: Предоставлено Метрафильмс

Начались съемки социальной драмы "Продукты 24". Это - дебютный полнометражный фильм Михаила Бородина. В прошлом году под рабочим названием "Снег летит вверх" он был представлен на защите проектов в Министерстве культуры, которое поддержало будущий фильм. Продюсер - Артем Васильев, за картиной стоит компания "Метрафильмс". К проекту также присоединились сопродюсеры из Словении (кинокомпания Perfo) и Турции (кинокомпания Karma films). Съемки должны были начаться еще в июне, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на начало августа. Однако уже в сентябре на Венецианском рынке Venice Gap-Financing Market создатели планируют показать первые отснятые материалы.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 2012 году в московском районе Гольяново. Тогда были освобождены женщины, которые многие годы жили и работали в рабских условиях в одном из продуктовых магазинов города.

"Фильм рассказывает о глобальной проблеме рабства через историю главной героини, которая проживает обрушившиеся на нее испытания. Она хотела заработать на жизнь, а оказалась в ужасной ситуации. В "Продуктах 24" я специально стремлюсь к условности в киноязыке, чтобы фильм не стал парадом насилия, потому что реальная история довольно жесткая. Если ее рассказывать документально и подробно, то для зрителя она перестанет быть правдой", - комментирует режиссер фильма Михаил Бородин, который сам родился и вырос в Узбекистане. А именно - в Тойтепе, небольшом городке под Ташкентом. Короткометражная работа Михаила "Я нормальный" была показана в 2018 году на Каннском фестивале в рамках "Недели критики". Его новый короткометражный фильм "Регистрация", снятый совместно кинокомпаниями "Метрафильмс" и "САГа", который рассказывает историю девушки-эмигрантки из Узбекистана в России, отобран в основной конкурс одного из самых престижных короткометражных фестивалей Европы OFF - Odense International Film Festival. Также в постпродакшене находится документальный фильм "Хлопок".

Исполнители ролей в фильме "Продукты 24" - представители Центральной Азии, в основном непрофессиональные актеры. При подборе актеров Михаил ориентировался на фотографии реальных людей из истории про "гольяновских рабов", опубликованные в СМИ. Создавая образы, он попытался нарисовать общую картину жизни мигрантов из Средней Азии, объединенных так или иначе общим культурным кодом: узбеков, таджиков, киргизов, казахов, туркмен.

Фото: Предоставлено Метрафильмс

В первом блоке съемки будут происходить в пространстве московского магазина продуктов.

Фото: kinopoisk.ru
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"Я с удивлением и грустью обнаружил, что единственный фильм, который серьезно поднимает проблему мигрантов из бывших советских республик, - это "Айка" Сергея Дворцевого. Это единственный серьезный разговор о мигрантах, судьбе женщин, феминизме и постколониальной России. Хотелось бы вести этот разговор дальше и глубже. Одни люди находятся в абсолютно бесправном положении, другие этим пользуются. Такие вопросы меня волнуют, а разговор о них не ведется. При этом магазин в Гольяново и сейчас продолжает работать. Половина действия фильма происходит в Узбекистане - это сделано для того, чтобы взгляд на проблему был многосторонним, чтобы зрители увидели ее как снаружи, так и изнутри. У каждого - и у русских, и у узбеков - будет своя точка зрения, и мне показалось важным их соединить, перекинуть мостик", - рассказывает режиссер картины Михаил Бородин, который сам родился и вырос в Узбекистане. Можно посоветовать режиссеру посмотреть и фильм "Она" Ларисы Садиловой, и сериал "Салам Москва!", и другие кинопроизведения, раскрывающие тему жизни мигрантов в России - он откроет для себя новые горизонты. Но лучше после того, как снимет собственное кино со своим особенным авторским видением.

Как раз о значении авторства и говорит продюсер Артем Васильев:

Фото: twitter.com/ Sherlock221B
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"Фильмом "Продукты 24" Михаила Бородина мы в "Метрафильмс" продолжаем линейку дебютных авторских проектов. Изначально у Миши был другой сценарий, но я предложил взять за основу эту страшную реальную историю, о которой он мне рассказал. Работа над новым сценарием прошла несколько этапов творческого обсуждения с участием международных сценарных специалистов. Проект участвовал в cocoPITCH - питчинге рынка копродукции - кинофестиваля в немецком Котбусе и в программе Next Step Недели критики Каннского фестиваля в 2019 году. Тем самым мы привлекли интерес международных сопродюсеров, которые присоединились к проекту, а также фестивалей и новых рынков кинопроектов. Например, уже в сентябре на Венецианском рынке Venice Gap-Financing Market мы покажем первые отснятые материалы".

Также в составе съемочной группы картины оператор-постановщик - Екатерина Смолина, художник-постановщик - Владислав Огай, художник по костюмам - Ольга Челяпова, художник по гриму - Мария Тутукина. Исполнительный продюсер - Максим Добромыслов

Роли исполняют: Зухара Нарузбаева (Мухаббат), Людмила Васильева (Жанна), Толибжон Сулейманов (Бек), Асель Тютюбаева (Люда) Камила Мухлисова (Лола) Азирет Абдыкадыров (Карим), Гульназ Кельсимбаева (Надя), Эдияр Муканбетов (Хасан), Мухлиса Саттарова (Хилола), Бакия Касымова (Умида), Айсулу Толайбекова (Надира), Гульрух Иргашева (Хуснора).

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