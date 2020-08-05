В России создадут 100-кубитный квантовый компьютер

К 2024 году в России планируют создать квантовый компьютер со 100 кубитами - элементами хранения информации, основанными на квантовых технологиях. Такая цель прописана в дорожной карте "Квантовые вычисления", которую утвердила Правительственная комиссия по цифровому развитию. Разработчиком документа выступила госкорпорация "Росатом".

Это первая дорожная карта, утвержденная в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. Он отметил, что министерство готово оказывать максимальную поддержку ее реализации, учитывая высокий потенциал квантовых вычислений.

Пока квантовые технологии во всем мире находятся на стадии научных исследований. Однако уже сейчас понятно, что благодаря им человечество может достичь совершенно новой скорости вычислений, поэтому многие страны вкладывают в их развитие.

Основной фокус новой дорожной карты - решение исследовательских и инженерных задач в области квантовых вычислений, а также формирование инфраструктуры, запуск тематических образовательных программ, создание консорциумов с индустриальными партнерами.

Карту разрабатывали в тесной связке с представителями научного и экспертного сообщества, рассказала Екатерина Солнцева, директор по цифровизации "Росатома". Теперь важно перейти к ее практической реализации, чтобы сформировать необходимую научно-технологическую экосистему и обеспечить к 2024 году конкурентоспособность российских технологий квантовых вычислений.