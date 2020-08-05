Вспомните себя, когда были подростком. Пожалуй, это самое сложное время. Да, будут потом в жизни драмы и пострашнее, чем в 14-15 лет. Но тогда все впервые, все на острие и порой кажется, что весь мир против тебя, что ты один на всей планете. Затравили одноклассники. Компания подначивает попробовать "дурь", а иначе ты "не с ними". Предал лучший друг. Отец ушел из семьи, а ты винишь в этом только себя... И самое страшное, что часто не к кому пойти со своей болью и полной растерянностью от происходящего.

Проект "Большие разборки", который запускается в начале августа в соцсетях, - это попытка помочь подросткам решить их внутренние проблемы, разрешить противоречия с собой и окружающим миром на примере острых сюжетов из литературных произведений, в которых молодые ребята точно так же переживают одиночество, ищут выход из ситуаций, кажущихся неразрешимыми.

Вот, скажем, буллинг, тяжелый психологический, а часто и физический прессинг сверстников. Причем издевательства могут начаться на пустом месте: не так одет или подстрижен... И не прекращаться сутками. И часто офлайн-травля переходит в онлайн.

Ну и при чем здесь книги, отмахнется кто-то: "Тебя по роже бьют, а вы предлагаете книжки почитать?!"

- В книгах можно найти ответы на самые разные вопросы. Тема того же буллинга хорошо раскрыта в книге Стефана Касты "Притворяясь мертвым", - парирует Марина Смирнова, президент фонда "Живая классика", выступившего одним из инициаторов проекта.

В этой повести группа молодых ребят отправляется развлечься в глухой лес. На улице уже легкий мороз, и, когда компания добирается до места, они сразу разводят костер, начинают выпивать, курить легкие наркотики. Так делают все, кроме одного. Этот один понимает, что если никто не будет следить за огнем, они все замерзнут. Он терпеливо ходит за дровами, подбрасывает ветки в костер, когда все вокруг веселятся уже в измененном сознании. И тут компания начинает подначивать главного героя: "О, да ты наш раб, твое рабское дело подносить дрова в огонь". Заканчивается бурное веселье тем, что кто-то всаживает нож в живот главному герою. Вся компания наутро трезвеет и старается как можно быстрее выбраться из тайги, оставляя истекающего кровью парня одного. Почти теряя сознание, он понимает, что не может ничего изменить глобально, ему не выбраться из леса. Но начинает думать, что он может сделать хотя бы сейчас, в эту отдельно взятую минуту. Он буквально дробит остаток своей жизни на крохотные отрезки. Могу дотянуться до лужицы и попить воды, могу попытаться бросить ветку в догорающий костер...

"Евгений Онегин" - идеальный "учебник", предостерегающий влюбленных девочек

В какой-то момент одной из девушек из компании становится жалко парня, и она отправляет за ним вертолет. Потом он долго-долго лечится и возвращается в город, где живут его бывшие приятели.

И вот тут, пожалуй, начинается самый напряженный момент повествования. Как поступит он в этой ситуации? Любой читатель начинает размышлять, какой план мести придумает главный герой каждому из тех, кто его обидел. В напряжении вся компания, они ждут и боятся этой мести. Каждый из них следит за ним.

Планы возмездия выстраивает и сам герой. Но в определенный момент он понимает, что лучшая месть - это не мстить. Навсегда оставить тех, кто его унижал, в этом неведении и жутком страхе за то, что с ними будет...

- Предлагая подросткам книги, мы не даем им готовый рецепт решения той или иной проблемы, не советуем подражать главному герою, - отмечает Марина Смирнова, - мы предлагаем им начать думать о какой-то ситуации, посмотреть на нее с разных позиций. Как поступил бы каждый из них? Нужно мстить или нет? Есть ли способы остановить издевательства? И что делать в ситуациях, кажущихся безысходными.

"Большие разборки", как говорят авторы проекта, позволят говорить открыто и честно о проблемах, которые важны для подростков в их возрасте. И говорить на их языке.

- В школах учат математике, физике, дают глобальные знания, - но ни в одной из них не научат, как строить взаимоотношения друг с другом, - говорит заместитель председателя Фонда развития конфликтологии Илья Лысенко. - А в подростковом возрасте первая любовь, понимание родителей и уважение сверстников куда важнее умения решать даже самые сложные задачи по предметам. Это и для взрослых на самом деле главные ценности, но подросток только учится реагировать на жизненные проблемы, и ему куда больнее это дается.

Технология "Больших разборок" такая. Один раз в неделю в группе "Живая классика" в сети "ВКонтакте" предлагается одна из острых подростковых проблем. Например, гиперопека родителей, когда отец с матерью не дают ступить и шага и тем самым отравляют подростку жизнь. При этом дается книга, которая позволит понять суть этой проблемы.

- Причем понять не только себя, но и своих родителей. Через три недели все собираются на "круглый стол" в "зуме" и обсуждают, почему и как действуют герои. Предлагают свои варианты. Подросток лучше поймет именно подростка, даже если это литературный герой. Есть потрясающая книга Николы Юн "Весь этот мир", которая рассказывает о такой проблеме, - говорит Марина Смирнова.

Сюжет там такой. У девочки неизлечимая болезнь, она на всю жизнь обречена находиться в стерильном пространстве, дышать только стерильным воздухом. Ее круг общения - только мама и медсестра, а ее мир ограничен стенами квартиры. Но вот она смотрит в окно, видит мальчика во дворе, они начинают общаться сначала через стекло, потом в интернете. Влюбляются друг в друга. И девочка решается бежать. Она стремится прожить хотя бы два дня, но полноценной счастливой жизни. Потом оказывается, что у нее нет никакой неизлечимой болезни, что ее придумала мама. Потеряв однажды мужа и сына, она пыталась таким способом сберечь свою дочь...

Книга о том, как важно в ответственный момент принимать решения самому. А еще, наверное, о том, что даже в такой чудовищной ситуации мама действовала не со зла. И если хотя бы двум-трем подросткам ее разбор поможет понять для себя что-то очень важное в жизни, это уже результат.

Какие книги берут за основу организаторы проекта? Безусловно, 14-15-летним ближе подростковая литература. Но и признанная классика может давать уроки жизни. Например, "Анна Каренина" поможет разобраться в такой болезненной теме, как развод родителей.

А "Евгений Онегин" - просто идеальный "учебник", предостерегающий влюбленных девчонок, решивших первыми признаться в чувствах парню. Стоит ли это делать так безоглядно, как Татьяна? Или быть открытой и искренней, и будь что будет?

Подробности

"Большие разборки" для подростков устраивают Министерство просвещения РФ, Фонд "Живая классика" и Фонд развития конфликтологии. Об этом и других проектах "Живой классики" и министерства просвещения вы можете узнать, воспользовавшись QR-кодами.