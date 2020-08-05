В США четыре человека стали жертвами тропического шторма "Исаиас"

Тропический шторм "Исаиас", обрушивший в ночь на вторник на восточное побережье США, унес жизни не менее четырех человек. По данным телеканала ABC News, по одному погибшему в Мэриленде и Нью-Йорке, двое - в Северной Каролине.

Шторм также оставил без электричества свыше трех миллионов человек. Больше всего пострадали жители и предприятия штата Нью- Джерси. Стихия может принести ливни и сильный ветер в Вермонт и Нью-Хэмпшир, в ночь на среду он направится в сторону Канады, пишет РИА Новости. Ранее в Вашингтоне и Нью-Йорке местные власти объявили штормовое предупреждение.

Отметим, что ураган "Исаиас" обрушился на побережье американского штата Северная Каролина, а затем он ослаб до тропического шторма. Стихии присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.