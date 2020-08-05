В Турции отмечен рост заражений коронавирусом

Не только в центральных и восточных регионах Турции ожидается рост коронавирусной инфекции, о чем накануне предупреждали местные власти.

Глава минздрава республики Фахреттин Коджа написал у себя в Twitter, что "впервые за долгое время" - очевидно, после открытия границ для иностранных туристов из ряда стран - зафиксировано "серьезное увеличение числа пациентов" с COVID-19.

Из этого можно сделать вывод, что речь идет о курортах, но где именно подтвержден COVID, не сообщается. Согласно статистике доктора Коджи, который известен тем, что еще в марте посоветовал турецкой молодежи не выходить из дома и читать Льва Толстого, по данным на 4 августа в стране было выявлено 1083 новых случая заражения, 18 заболевших умерли, 994 - выздоровели.

Ранее, как писала "РГ", министр признавал, что пик заболеваемости в Стамбуле и Измире - двух крупнейших морских портах - уже прошел, однако волна эпидемии пошла на восток.