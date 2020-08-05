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Текст:   Наталья Козлова 
18:30 05.08.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)

Дача в четвертом измерении

Владельцам станет проще изменить в свою пользу оценку земли, квартиры, дома

"Российская газета" публикует закон, о котором все, кто является собственником любой недвижимости - дома, дачи, гаража или бани - давно говорили и очень его ждали. Точнее, это поправки в закон, призванные усовершенствовать государственную кадастровую оценку.
Расчет налогов в случае ошибок при кадастровой оценке будет учитываться в пользу собственников. Фото: istock Расчет налогов в случае ошибок при кадастровой оценке будет учитываться в пользу собственников. Фото: istock
Расчет налогов в случае ошибок при кадастровой оценке будет учитываться в пользу собственников. Фото: istock

Любой собственник знает: сегодня кадастровая оценка его недвижимости - важнейший показатель, который влияет на семейный кошелек. От цены дачи или земельного участка зависит сумма налога.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Поэтому с высокой кадастровой оценкой своей недвижимости соглашаются далеко не все собственники. И этот вопрос до недавнего времени был для них весьма болезненным. Историй, когда стоящие рядом дачные домики по кадастровой стоимости в разы отличались друг от друга, было огромное количество. Для разрешения конфликтных ситуаций люди могли либо идти в суд, либо - в Росреестр.

Росреестру пришлось даже создать для недовольных собственников специальную комиссию по пересмотру кадастровой оценки. И работы у этой комиссии оказалось очень много. Показательно - в последние годы в абсолютном большинстве случаев комиссии по пересмотру кадастровой оценки вставали на сторону граждан.

Что же конкретно даст новый закон собственникам недвижимости?

Первое. Расчет налогов в случае ошибок при оценке кадастровой стоимости будет учитываться в пользу собственников. Второе. Кадастровая стоимость в случае ошибочной оценки будет снижаться с момента ее внесения в ЕГРН. Это позволит пересчитать налоговый платеж.

Третье. Гражданам станет проще и удобнее оспорить кадастровую стоимость, не доходя до суда. Заявления об исправлении ошибок собственники смогут направлять через МФЦ.

И, наконец, четвертое. С 2022 года будет введен единый цикл кадастровой оценки и единая дата оценки - раз в четыре года (для городов федерального значения - раз в два года, по их решению). В соответствии с этим циклом будет рассчитываться и размер налога на недвижимость. Что позволит сэкономить гражданам и представителям бизнеса.

Причем если исправление привело к уменьшению стоимости, то новая стоимость применяется ретроспективно взамен оспоренной. Если стоимость увеличилась - она будет учитываться со следующего года.

Как заявил корреспонденту "РГ" руководитель Росреестра Олег Скуфинский, "при разработке закона рассмотрены и максимально учтены предложения граждан и участников рынка. Принятый закон позволит защитить интересы всех заинтересованных лиц".

Напомним, что сегодня кадастровая стоимость участков и зданий определяется в ходе государственной кадастровой оценки независимыми оценщиками. Порядок проведения кадастровой оценки регулируется законом (от 29.07.1998) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Фото: iStock
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Судя по принятому закону, теперь будет применяться новый и более совершенный механизм пересмотра результатов государственной кадастровой оценки в случае серьезного снижения цен на рынке недвижимости. С 2022 года появится единый цикл кадастровой оценки и единой даты оценки - один раз в четыре года.

Сегодня в регионах кадастровая оценка проводится неравномерно по разным видам объектов недвижимости. По словам заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, это ставит собственников недвижимости в разных субъектах РФ, в неравные экономические условия.

Закон вводит эффективный административный механизм установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере рыночной стоимости.

Причем в государственном бюджетном учреждении, а не у независимого оценщика. Это, утверждают в Росреестре, позволит сократить для людей судебные издержки, если придется доказывать свою правоту.

Сегодня за кадастровую ошибку фактически никто из независимых оценщиков ответственности не несет. Ну, в крайнем случае, может, и пожурят за ошибки, которые и в материальном, и в моральном отношении очень дорого обходятся собственнику той же дачи. Ведь люди годами обивают пороги комиссий, судов, администраций, чтобы доказать - их участок или садовый домик неправильно оценили. С появлением нового закона это останется в прошлом. Ведь в новом законе прописан порядок привлечения к ответственности директоров бюджетных учреждений за некачественную кадастровую оценку, чего никогда не было.

В новом законе прописан порядок привлечения к ответственности директоров бюджетных учреждений за некачественную кадастровую оценку

Ответственность директоров будет зависеть от доли подтвержденных судом отказов в исправлении кадастровой стоимости. По новому закону расширяется перечень информации, которую Росреестр предоставляет региональным бюджетным учреждениям для определения кадастровой стоимости. С 1 января 2022 года они начнут получать сведения о ценах сделок и сведения реестра границ.

Появится переходный период - до 1 января 2023 года, в течение которого высший исполнительный орган власти субъекта может самостоятельно определить "момент начала исполнения бюджетным учреждением полномочий по установлению кадастровой стоимости в размере рыночной". Кроме того, сохраняется запрет на проведение бюджетным учреждением всех видов рыночной оценки.

Кроме того, законом скорректированы положения Земельного кодекса и Лесного кодекса России о проведении государственной кадастровой оценки. Федеральный закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Цитата

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:

"Концепция закона исходит из принципа - любое исправление ошибок в кадастровой оценке должно толковаться в пользу правообладателей недвижимости".

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