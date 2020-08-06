Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 269-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 2420 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2010, N 30, ст. 3998; 2014, N 30, ст. 4226; 2016, N 27, ст. 4294) следующие изменения:

1) часть первую признать утратившей силу;

2) части третью - шестую изложить в следующей редакции:

"Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применяется кадастровая стоимость, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, со дня внесения сведений о ней в Единый государственный реестр недвижимости, за исключением случаев, установленных настоящей статьей.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, со дня начала применения кадастровой стоимости, изменяемой вследствие:

исправления технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, послужившего основанием для такого изменения;

внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, изменяющий кадастровую стоимость объекта недвижимости в сторону уменьшения;

установления кадастровой стоимости в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости объекта недвижимости.

В случае наличия нескольких применяемых в один момент времени кадастровых стоимостей, определенных на одну дату, применяется наименьшая из таких стоимостей.".

Статья 2

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2005, N 30, ст. 3122; 2010, N 30, ст. 3998; 2018, N 32, ст. 5134) следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 3946 слова "среднего показателя кадастровой стоимости" заменить словами "среднего уровня кадастровой стоимости";

2) в статье 66:

а) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка.";

абзац второй дополнить словами ", муниципальному образованию в составе города федерального значения";

б) пункт 3 дополнить словами "в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной кадастровой оценке".

Статья 3

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599; 2009, N 11, ст. 1261; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590; 2013, N 52, ст. 6971, 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 30, ст. 4251; 2015, N 27, ст. 3997; 2016, N 1, ст. 75; N 26, ст. 3875, 3887; 2018, N 1, ст. 55; N 24, ст. 3415; N 30, ст. 4547; N 52, ст. 8100; N 53, ст. 8464) следующие изменения:

1) пункт 15 статьи 81 признать утратившим силу;

2) часть 3 статьи 95 изложить в следующей редакции:

"3. Для установления кадастровой стоимости лесных участков проводится государственная кадастровая оценка.".

Статья 4

Статью 38 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2018, N 32, ст. 5134; 2019, N 25, ст. 3170) дополнить частями 7 - 9 следующего содержания:

"7. При поступлении от бюджетного учреждения, наделенного полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (далее - бюджетное учреждение по определению кадастровой стоимости), решения об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости сведения об установленной данным решением кадастровой стоимости объекта недвижимости вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления такого решения в орган регистрации прав.

8. При поступлении от бюджетного учреждения по определению кадастровой стоимости акта об определении кадастровой стоимости, рассчитанной в порядке, установленном статьей 16 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", сведения о такой кадастровой стоимости вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления такого акта в орган регистрации прав.

9. При изменении кадастровой стоимости объектов недвижимости путем ее умножения на индекс рынка недвижимости в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 191 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", сведения о такой кадастровой стоимости вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней со дня такого изменения кадастровой стоимости.".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4170; 2017, N 31, ст. 4823) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) кадастровая стоимость объекта недвижимости - полученный на определенную дату результат оценки объекта недвижимости, определяемый на основе ценообразующих факторов в соответствии с настоящим Федеральным законом и методическими указаниями о государственной кадастровой оценке;";

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) кадастровая стоимость единого недвижимого комплекса - сумма кадастровых стоимостей объектов недвижимости, указанных в статье 1331 Гражданского кодекса Российской Федерации и объединенных в такой единый недвижимый комплекс, которые определяются с учетом функционирования в составе единого недвижимого комплекса данных объектов недвижимости.";

2) в статье 7:

а) в наименовании слова ", связанные с определением кадастровой стоимости" заменить словами "в сфере государственной кадастровой оценки";

б) в части 1:

в абзаце первом слова ", связанными с определением кадастровой стоимости," заменить словами "в сфере государственной кадастровой оценки";

в пункте 2 слова ", в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки" исключить;

в пункте 4 слово "обращений" заменить словом "заявлений";

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) рассмотрение заявлений об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости и принятие решений по ним;";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Бюджетное учреждение не вправе заключать договоры на проведение оценки в качестве исполнителя в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, а также привлекать иных лиц, кроме работников соответствующего бюджетного учреждения, для проведения работ и (или) оказания услуг непосредственно по определению кадастровой стоимости. Для целей установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости не могут использоваться отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, составленные работниками бюджетного учреждения, созданного субъектом Российской Федерации, на территории которого расположен соответствующий объект недвижимости.";

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. За нарушение требований настоящего Федерального закона бюджетное учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

д) в части 4 слова "при определении кадастровой стоимости" исключить;

е) в части 5 слова "при определении кадастровой стоимости" исключить;

3) в статье 8:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) хранить отчеты и иные документы, формируемые в ходе определения кадастровой стоимости, на электронном носителе в форме электронных документов;";

б) пункт 7 признать утратившим силу;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Федеральный государственный надзор за проведением государственной кадастровой оценки

1. Федеральный государственный надзор за проведением государственной кадастровой оценки осуществляется органом регистрации прав для оценки соблюдения уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, бюджетным учреждением требований настоящего Федерального закона (далее - обязательные требования) без проведения плановых проверок и исключительно посредством наблюдения за соблюдением обязательных требований.

2. При осуществлении федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и статьи 292 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

3. Орган регистрации прав осуществляет наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа сведений и материалов о деятельности либо действиях уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, бюджетного учреждения, поступивших в орган регистрации прав или размещенных на официальных сайтах уполномоченного органа субъекта Российской Федерации и бюджетного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. При выявлении в ходе наблюдения за соблюдением уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, бюджетным учреждением обязательных требований нарушения обязательных требований орган регистрации прав направляет соответственно в адрес уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, бюджетного учреждения уведомление о необходимости устранения выявленного нарушения.

5. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, бюджетное учреждение в месячный срок после получения уведомления о необходимости устранения нарушения обязательных требований направляет в адрес органа регистрации прав информацию о мерах, принятых для устранения соответствующего нарушения.

6. Орган регистрации прав ежегодно не позднее 31 января размещает на своем официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о выявленных в течение истекшего года нарушениях обязательных требований.

7. Порядок организации и осуществления федерального государственного надзора за проведением государственной кадастровой оценки определяется Правительством Российской Федерации.";

5) в статье 10:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Лицо, осуществляющее руководство бюджетным учреждением, должно отвечать требованиям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, а также не должно иметь фактов расторжения трудового договора с ним по основанию, предусмотренному частью 31 настоящей статьи, в течение трех лет, предшествовавших дню его назначения на должность руководителя бюджетного учреждения или возложения на него обязанностей руководителя бюджетного учреждения.";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и трудовым договором, трудовой договор с лицом, осуществлявшим руководство бюджетным учреждением в течение календарного года, подлежит расторжению по инициативе работодателя в случае принятия судом в соответствующем календарном году ста и более решений, вступивших в законную силу, которыми были удовлетворены заявления об оспаривании решений бюджетного учреждения об отказе в пересчете кадастровой стоимости в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального закона, при условии, что доля таких решений бюджетного учреждения превышает двадцать процентов от общего количества решений этого учреждения, принятых в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального закона, в указанном календарном году.";

6) статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки

1. Государственная кадастровая оценка проводится:

1) одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории субъекта Российской Федерации зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи;

2) одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории субъекта Российской Федерации земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

2. Государственная кадастровая оценка единых недвижимых комплексов, предприятий как имущественных комплексов не проводится.

3. В случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года проведения государственной кадастровой оценки отдельных сведений об объекте недвижимости, определенных порядком формирования и предоставления перечней объектов недвижимости, в отношении такого объекта недвижимости государственная кадастровая оценка не проводится.

4. Очередная государственная кадастровая оценка проводится через четыре года с года проведения последней государственной кадастровой оценки соответствующих видов объектов недвижимости, указанных в части 1 настоящей статьи, в городах федерального значения в случае принятия высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации соответствующего решения - через два года.

5. Решение о проведении государственной кадастровой оценки принимается уполномоченным органом субъекта Российской Федерации. В таком решении должны быть указаны следующие сведения:

1) год проведения государственной кадастровой оценки;

2) наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится государственная кадастровая оценка;

3) виды объектов недвижимости, определенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка.

6. Указание в решении о проведении государственной кадастровой оценки сведений, отличных от предусмотренных частью 5 настоящей статьи, не допускается.

7. Решение о проведении государственной кадастровой оценки принимается не позднее чем за шесть месяцев до 1 января года проведения государственной кадастровой оценки.

8. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения о проведении государственной кадастровой оценки обеспечивает информирование о принятии этого решения, а также о приеме бюджетным учреждением документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости, путем:

1) размещения извещения и копии решения о проведении государственной кадастровой оценки на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) опубликования извещения в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) размещения извещения на своих информационных щитах;

4) направления копии решения о проведении государственной кадастровой оценки в орган регистрации прав для его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки;

5) направления копии решения о проведении государственной кадастровой оценки в органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов для его доведения до сведения заинтересованных лиц.

9. Органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов в течение десяти рабочих дней со дня поступления копии решения о проведении государственной кадастровой оценки обеспечивают информирование о принятии такого решения, а также о приеме бюджетным учреждением документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости, путем размещения извещения и копии решения о проведении государственной кадастровой оценки на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при их наличии), опубликования извещения в печатных средствах массовой информации, а также размещения извещения на своих информационных щитах.

10. Подведомственное органу регистрации прав федеральное государственное бюджетное учреждение в течение двадцати рабочих дней со дня размещения органом регистрации прав копии решения о проведении государственной кадастровой оценки в фонде данных государственной кадастровой оценки формирует и бесплатно предоставляет в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в соответствии с порядком формирования и предоставления перечней объектов недвижимости предварительный перечень объектов недвижимости, предусмотренных решением о проведении государственной кадастровой оценки.";

7) в статье 12:

а) в части 1 слова "до 1 января года определения кадастровой стоимости" заменить словами "бюджетным учреждением на постоянной основе";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки осуществляется в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.";

в) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Декларация о характеристиках объекта недвижимости подается в бюджетное учреждение или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении.";

г) в части 5 слова "к определению кадастровой стоимости" заменить словами "к проведению государственной кадастровой оценки", слова "оспорена в установленном порядке" заменить словами "установлена в размере рыночной стоимости";

д) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Бюджетное учреждение обеспечивает сбор недостающей информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе путем направления запросов о ее предоставлении в органы и организации, в распоряжении которых имеется такая информация.";

е) в части 7 слова "обязаны предоставить имеющуюся в их распоряжении информацию по запросу бюджетного учреждения или уведомить об отсутствии запрошенной информации в течение двадцати рабочих дней со дня получения указанного запроса" заменить словами ", организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, указанные в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - организации, осуществляющие управление многоквартирными домами), ресурсоснабжающие организации и организации, осуществлявшие до 1 января 2013 года государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости, обязаны бесплатно предоставить бюджетному учреждению имеющуюся в их распоряжении информацию или уведомить об отсутствии запрошенной информации в течение двадцати рабочих дней со дня получения запроса, указанного в части 6 настоящей статьи";

ж) дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:

"8. Сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий, территориальных зон, границах публичных сервитутов, границах территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, особых экономических зон, охотничьих угодий, территорий опережающего социально-экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, о Государственной границе Российской Федерации, границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о береговых линиях (границах водных объектов), границах Байкальской природной территории и ее экологических зон, а также сведения о проектах межевания территорий и сведения о сделках с объектами недвижимости, включая цены таких сделок (без сведений, идентифицирующих стороны сделки), содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, ежегодно формируются и бесплатно предоставляются в уполномоченные органы субъектов Российской Федерации подведомственным органу регистрации прав федеральным государственным бюджетным учреждением. Состав этих сведений, а также сроки, порядок и требования к формату их предоставления в электронной форме устанавливаются федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки.

9. В случае выявления ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости бюджетное учреждение направляет сведения о выявленных ошибках в орган регистрации прав. Рассмотрение указанных сведений органом регистрации прав осуществляется в порядке, установленном статьей 61 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости.";

8) в статье 13:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке (далее - перечень), формируется и предоставляется в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации подведомственным органу регистрации прав федеральным государственным бюджетным учреждением бесплатно на основании решения о проведении государственной кадастровой оценки в течение двадцати рабочих дней с 1 января года проведения государственной кадастровой оценки, указанного в решении о проведении государственной кадастровой оценки, размещенном в фонде данных государственной кадастровой оценки.";

б) части 2 и 3 признать утратившими силу;

в) в части 4 слова "перечня, в том числе количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие указанию в перечне, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня," заменить словами "перечней объектов недвижимости";

г) в части 5 слова "определения кадастровой стоимости, за исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки на иную дату" заменить словами "проведения государственной кадастровой оценки";

д) в части 6 слова "сформированный перечень" заменить словами "сведения об объектах недвижимости, включенных в перечень";

е) части 8 и 9 признать утратившими силу;

9) статью 14 изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Определение кадастровой стоимости

1. Определение кадастровой стоимости осуществляется бюджетным учреждением в отношении всех объектов недвижимости, включенных в перечень, в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.

2. При определении кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест обязательному рассмотрению на предмет влияния на указанную стоимость подлежат сведения о местоположении, годе постройки, материале стен объекта недвижимости, серии многоквартирного дома, нахождении объекта недвижимости в ветхом или аварийном состоянии, нахождении объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории, а также иные ценообразующие факторы, предусмотренные методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.

3. При определении кадастровой стоимости земельных участков обязательному рассмотрению на предмет влияния на указанную стоимость подлежат сведения о местоположении земельного участка, нахождении объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории, а также иные ценообразующие факторы, предусмотренные методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.

4. По результатам определения кадастровой стоимости бюджетным учреждением в порядке, установленном методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, проводится обязательный контроль качества полученных результатов на основе сложившейся ценовой ситуации на рынке недвижимости с использованием в том числе сведений о сделках с объектами недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

5. Бюджетное учреждение вправе запросить недостающую информацию, необходимую для определения кадастровой стоимости, у органов и организаций, в распоряжении которых имеется такая информация.

6. Органы и организации, указанные в части 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, обязаны бесплатно предоставить бюджетному учреждению имеющуюся в их распоряжении информацию или уведомить об отсутствии запрошенной информации в течение двадцати рабочих дней со дня получения запроса, указанного в части 5 настоящей статьи.

7. По итогам определения кадастровой стоимости бюджетным учреждением составляется проект отчета на электронном носителе в форме электронного документа. Требования к отчету устанавливаются федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки (далее - требования к отчету).

8. Проект отчета составляется в отношении всех объектов недвижимости, включенных в перечень.

9. Бюджетное учреждение в течение трех рабочих дней со дня составления проекта отчета осуществляет его размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без опубликования информации о таком размещении, а также направляет проект отчета и сведения о месте его размещения в орган регистрации прав.

10. Орган регистрации прав в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта отчета осуществляет его проверку на соответствие требованиям к отчету.

11. Орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки проекта отчета направляет в бюджетное учреждение и уполномоченный орган субъекта Российской Федерации уведомление о соответствии или несоответствии проекта отчета требованиям к отчету с указанием требований, которым не соответствует проект отчета.

12. Бюджетное учреждение осуществляет устранение выявленного органом регистрации прав несоответствия требованиям к отчету в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления органа регистрации прав о таком несоответствии и представляет в орган регистрации прав исправленный проект отчета для повторной проверки, а также осуществляет его размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частью 9 настоящей статьи.

13. В случае соответствия проекта отчета требованиям к отчету орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня окончания его проверки размещает в фонде данных государственной кадастровой оценки сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, в объеме, предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, а также сведения о месте размещения проекта отчета на официальном сайте бюджетного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на тридцать календарных дней для представления замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости (далее - замечания к проекту отчета).

14. Орган регистрации прав не позднее дня начала представления замечаний к проекту отчета обеспечивает размещение в фонде данных государственной кадастровой оценки информации о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета.

15. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о соответствии проекта отчета требованиям к отчету обеспечивает информирование о размещении проекта отчета, месте его размещения, о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета, а также об объектах недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка, путем:

1) размещения извещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) опубликования извещения в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) размещения извещения на своих информационных щитах;

4) направления информации в органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов для ее доведения до сведения заинтересованных лиц.

16. Органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов в течение пяти рабочих дней со дня поступления от уполномоченного органа субъекта Российской Федерации информации, предусмотренной пунктом 4 части 15 настоящей статьи, обеспечивают информирование заинтересованных лиц о размещении проекта отчета, месте его размещения, порядке и сроках представления замечаний к нему, а также об объектах недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка, путем размещения извещения и копии решения о проведении государственной кадастровой оценки на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при их наличии), опубликования извещения в печатных средствах массовой информации, а также размещения извещения на своих информационных щитах.

17. Замечания к проекту отчета представляются в течение срока его размещения для представления замечаний к нему. Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми лицами в бюджетное учреждение или многофункциональный центр лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг. Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их представления в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг.

18. Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необходимости).

19. К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

20. В случае направления бюджетным учреждением запроса о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения замечания к проекту отчета, в федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации, в частности в организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности, в сфере земельных отношений, государственного мониторинга земель, изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также в подведомственные им организации указанные органы и организации обязаны предоставить имеющуюся в их распоряжении информацию или уведомить об отсутствии запрошенной информации в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса.

21. Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным настоящей статьей, не подлежат рассмотрению.

22. В случае, если бюджетным учреждением принимается решение об учете замечания к проекту отчета и пересчете кадастровой стоимости объекта недвижимости, указанного в таком замечании, бюджетное учреждение обязано проверить, применимо ли такое замечание к иным объектам недвижимости, в том числе соседним, смежным, однотипным, в отношении которых может быть проведен аналогичный пересчет кадастровой стоимости. При выявлении соответствующей необходимости кадастровая стоимость таких объектов недвижимости также пересчитывается.

23. В случае выявления бюджетным учреждением оснований для внесения изменений в проект отчета в течение срока его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки, в том числе в связи с представленными замечаниями, бюджетное учреждение составляет обновленную версию проекта отчета, содержащую требуемые изменения, а также справку с информацией об учтенных и неучтенных замечаниях к проекту отчета с обоснованием отказа в их учете (далее - справка).

24. Бюджетное учреждение размещает обновленную версию проекта отчета для представления замечаний к нему и справку на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частью 7 настоящей статьи в течение срока размещения текущей версии проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки и пяти календарных дней после завершения срока такого размещения.

25. В течение одного календарного дня со дня размещения обновленной версии проекта отчета на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" бюджетное учреждение обеспечивает передачу в орган регистрации прав сведений о месте размещения обновленной версии проекта отчета, а также содержащихся в нем сведений и материалов в объеме, предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной кадастровой оценки.

26. Орган регистрации прав в течение одного рабочего дня со дня получения от бюджетного учреждения сведений и материалов, содержащихся в обновленной версии проекта отчета, размещает их в фонде данных государственной кадастровой оценки в порядке, предусмотренном частью 13 настоящей статьи, до дня завершения срока размещения текущей версии проекта отчета, но не менее чем на пятнадцать календарных дней.

27. После размещения обновленной версии проекта отчета размещение предыдущей версии проекта отчета, прием замечаний к ней и проверка предыдущей версии проекта отчета органом регистрации прав прекращаются.

28. В течение десяти календарных дней со дня размещения обновленной версии проекта отчета орган регистрации прав осуществляет проверку обновленной версии проекта отчета на соответствие требованиям к отчету и направляет в бюджетное учреждение и уполномоченный орган субъекта Российской Федерации уведомление о соответствии или несоответствии обновленной версии проекта отчета требованиям к отчету с указанием требований к отчету, которым не соответствует обновленная версия проекта отчета.

29. В течение срока представления замечаний к проекту отчета, включая его обновленные версии, орган регистрации прав осуществляет их проверку на соответствие методическим указаниям о государственной кадастровой оценке по критериям, установленным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки, и направляет в бюджетное учреждение и уполномоченный орган субъекта Российской Федерации уведомление о соответствии или несоответствии проекта отчета таким критериям с указанием критериев, которым не соответствует проект отчета.

30. Наличие несоответствий, выявленных в порядке, предусмотренном частями 28 и 29 настоящей статьи, является основанием для внесения изменений в проект отчета в соответствии с частью 23 настоящей статьи.

31. В случае отсутствия выявленных бюджетным учреждением оснований для внесения изменений в текущую версию проекта отчета, а также предусмотренных частями 28 и 29 настоящей статьи оснований для внесения изменений в проект отчета после завершения срока размещения текущей версии проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки текущая версия проекта отчета считается отчетом, о чем бюджетное учреждение в течение пяти календарных дней после завершения срока размещения текущей версии проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки уведомляет орган регистрации прав.

32. В случае, предусмотренном частью 31 настоящей статьи, бюджетное учреждение составляет в форме электронного документа справку, содержащую информацию обо всех неучтенных замечаниях к текущей версии проекта отчета, с обоснованием отказа в их учете или об отсутствии замечаний к текущей версии проекта отчета и в течение пяти календарных дней после завершения срока размещения текущей версии проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки направляет такую справку и отчет на электронном носителе в орган регистрации прав и в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации.";

10) в статье 15:

а) в части 3:

в абзаце первом слова ", принявший решение о проведении государственной кадастровой оценки," исключить, после слов "обеспечивает его официальное опубликование и информирование о его принятии" дополнить словами ", а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости,";

пункт 4 признать утратившим силу;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) направления информации о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости в органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов.";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов в течение десяти рабочих дней со дня поступления от уполномоченного органа субъекта Российской Федерации информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, обеспечивают информирование о принятии акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, путем размещения соответствующей информации на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при их наличии), опубликования соответствующей информации в печатных средствах массовой информации, а также размещения извещения на своих информационных щитах.";

в) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. Акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости вступает в силу по истечении одного месяца после дня его обнародования (официального опубликования).

5. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости направляет его копию (включая сведения о датах его официального опубликования и вступления в силу) в орган регистрации прав и подведомственное органу регистрации прав федеральное государственное бюджетное учреждение.";

г) в части 6 слова "направляет сведения о такой кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный реестр недвижимости" заменить словами "со дня вступления в силу акта, которым вносятся соответствующие изменения в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, направляет его копию (включая сведения о датах его официального опубликования и вступления в силу), а также сведения об основаниях внесения таких изменений в отношении каждого объекта недвижимости в орган регистрации прав";

д) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Подведомственное органу регистрации прав федеральное государственное бюджетное учреждение в течение десяти рабочих дней со дня начала применения кадастровой стоимости, полученной по результатам проведения государственной кадастровой оценки, обеспечивает формирование и предоставление бюджетному учреждению перечня вновь учтенных, ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов недвижимости, в сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых внесены изменения в период с 1 января года проведения государственной кадастровой оценки до даты начала применения кадастровой стоимости, полученной по результатам проведения государственной кадастровой оценки, с учетом следующих особенностей:

1) в перечень объектов недвижимости включаются виды объектов недвижимости (для земельных участков - категории земель), в отношении которых проводилась государственная кадастровая оценка;

2) перечень объектов недвижимости формируется и предоставляется в соответствии с порядком формирования и предоставления перечней объектов недвижимости.";

11) в статье 16:

а) в наименовании слова "в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки" заменить словами "в сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых внесены изменения";

б) в части 1 слова "в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки" заменить словами "в сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых внесены изменения, которые влекут за собой изменение их кадастровой стоимости,";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Подведомственное органу регистрации прав федеральное государственное бюджетное учреждение в течение трех рабочих дней со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объекте недвижимости формирует и направляет в бюджетное учреждение такие сведения в соответствии с порядком формирования и предоставления перечней объектов недвижимости.";

г) часть 3 признать утратившей силу;

д) части 4 - 6 изложить в следующей редакции:

"4. Определение кадастровой стоимости в порядке, предусмотренном настоящей статьей, осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня поступления в бюджетное учреждение сведений об объекте недвижимости, направленных подведомственным органу регистрации прав федеральным государственным бюджетным учреждением, за исключением случая определения кадастровой стоимости в соответствии с частью 5 настоящей статьи.

5. В течение сорока рабочих дней после получения перечня объектов недвижимости, предусмотренного частью 7 статьи 15 настоящего Федерального закона, бюджетное учреждение осуществляет определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных в такой перечень, в порядке, предусмотренном методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.

6. По результатам определения кадастровой стоимости бюджетным учреждением составляется акт об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа, включающий в том числе систематизированные сведения об определении кадастровой стоимости. Форма акта об определении кадастровой стоимости, требования к его подписанию, к составу систематизированных сведений об определении кадастровой стоимости, а также требования к формату такого акта и представляемых с ним документов в электронной форме утверждаются федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки.";

е) в части 7 слова "направляет сведения о кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения" заменить словами "размещает акт об определении кадастровой стоимости на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направляет данный акт в орган регистрации прав для внесения сведений о кадастровой стоимости, указанных в данном акте,";

12) статью 17 изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости

1. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

2. В случае образования единого недвижимого комплекса, изменения состава указанных в статье 1331 Гражданского кодекса Российской Федерации объектов недвижимости, объединенных в единый недвижимый комплекс, изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости, объединенных в единый недвижимый комплекс, подведомственное органу регистрации прав федеральное государственное бюджетное учреждение в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона в пятидневный срок со дня таких изменений или образования единого недвижимого комплекса рассчитывает кадастровую стоимость такого единого недвижимого комплекса и вносит в Единый государственный реестр недвижимости сведения о ней.";

13) статью 18 изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Применение сведений о кадастровой стоимости

1. Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применяются сведения о кадастровой стоимости, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в зависимости от оснований их определения применяются следующим образом:

1) с 1 января года, следующего за годом вступления в силу акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости;

2) с 1 января года, следующего за годом вступления в силу акта о внесении изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, изменяющий кадастровую стоимость объекта недвижимости в сторону увеличения;

3) со дня начала применения сведений о кадастровой стоимости, изменяемых вследствие:

а) исправления технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, послужившего основанием для такого изменения;

б) внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, изменяющий кадастровую стоимость объекта недвижимости в сторону уменьшения;

в) исправления ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости, в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Федерального закона, в сторону уменьшения кадастровой стоимости объекта недвижимости;

4) со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объекте недвижимости, повлекших за собой изменение его кадастровой стоимости, в порядке, предусмотренном статьей 16 или частью 2 статьи 17 настоящего Федерального закона;

5) со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости в связи с исправлением ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости, в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Федерального закона, в сторону ее увеличения;

6) с 1 января года, в котором в бюджетное учреждение подано заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, на основании которого принято решение об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, но не ранее даты постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет;

7) с 1 января года, следующего за годом вступления в силу акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, полученных по итогам проведения государственной кадастровой оценки, при определении кадастровой стоимости в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 16 настоящего Федерального закона;

8) с 1 января года, по состоянию на который рассчитан соответствующий индекс рынка недвижимости, при определении кадастровой стоимости в соответствии с частью 5 статьи 191 настоящего Федерального закона.";

14) статью 19 признать утратившей силу;

15) дополнить статьей 191 следующего содержания:

"Статья 191. Индексы рынка недвижимости

1. Индексы рынка недвижимости используются в целях изменения кадастровой стоимости, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с положениями настоящей статьи.

2. Индексы рынка недвижимости рассчитываются подведомственным органу регистрации прав федеральным государственным бюджетным учреждением ежегодно по состоянию на 1 января и размещаются органом регистрации прав в фонде данных государственной кадастровой оценки.

3. Порядок расчета и размещения индексов рынка недвижимости устанавливается федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки.

4. Индексы рынка недвижимости рассчитываются по каждому субъекту Российской Федерации отдельно для каждого вида объектов недвижимости, каждой категории земель, каждого назначения зданий и помещений. Индексы рынка недвижимости могут определяться также для иных групп объектов недвижимости, предусмотренных порядком расчета и размещения индексов рынка недвижимости.

5. В случае изменения величины индекса рынка недвижимости в сторону уменьшения более чем на тридцать процентов по сравнению с величиной индекса рынка недвижимости года, следующего за годом проведения последней государственной кадастровой оценки, включающей объекты недвижимости соответствующих видов, категорий земель, назначений зданий и помещений, подведомственным органу регистрации прав федеральным государственным бюджетным учреждением изменяется актуальная кадастровая стоимость объектов недвижимости, характеризующихся соответствующим индексом рынка недвижимости, за исключением случаев, если такая стоимость установлена в размере рыночной, путем ее умножения на индекс рынка недвижимости.

6. Внесение изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объектов недвижимости, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, осуществляется в течение трех месяцев со дня размещения органом регистрации прав соответствующего индекса рынка недвижимости в фонде данных государственной кадастровой оценки.";

16) части 8 и 9 статьи 20 признать утратившими силу;

17) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

1. Бюджетные учреждения, осуществившие определение кадастровой стоимости, рассматривают заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

2. Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:

1) несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний о государственной кадастровой оценке;

2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на величину кадастровой стоимости одного или нескольких объектов недвижимости.

3. Ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости, повлиявшие на величину кадастровой стоимости одного объекта недвижимости, считаются единичными.

4. Ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости, повлиявшие на величину кадастровой стоимости нескольких объектов недвижимости, считаются системными.

5. Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления (далее также - заявители).

6. Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.

7. Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, подается в бюджетное учреждение или многофункциональный центр лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг.

8. Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, считается соответственно день его представления в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, либо день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг.

9. Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

10. К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок. Истребование иных документов, не предусмотренных настоящей статьей, не допускается.

11. K заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта недвижимости.

12. Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и требования к его заполнению утверждаются федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки.

13. При рассмотрении заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, учитывается, что ошибкой также является допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных об объекте недвижимости, на основании которых определялась его кадастровая стоимость, в том числе:

1) неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (местоположение объекта недвижимости, его целевое назначение, разрешенное использование земельного участка, аварийное или ветхое состояние объекта недвижимости, степень его износа, нахождение объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории);

2) использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при определении кадастровой стоимости.

14. По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено.

15. В случае принятия решения об удовлетворении заявления об исправлении ошибок и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетное учреждение обязано проверить, допущена ли выявленная ошибка в отношении иных объектов недвижимости, в том числе соседних, смежных, однотипных. При выявлении соответствующих ошибок кадастровая стоимость таких объектов недвижимости также пересчитывается.

16. Бюджетное учреждение рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в течение тридцати календарных дней со дня его поступления.

17. Бюджетное учреждение информирует заявителя о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

18. Бюджетное учреждение осуществляет исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости:

1) в течение сорока пяти календарных дней со дня поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) в течение девяноста календарных дней со дня принятия уполномоченным органом субъекта Российской Федерации решения, предусмотренного частью 25 настоящей статьи.

19. В случае, если ошибка допущена при определении кадастровой стоимости в соответствии со статьей 16 настоящего Федерального закона, бюджетным учреждением в соответствии с требованиями, установленными указанной статьей, составляется акт об определении кадастровой стоимости.

20. По итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в результате проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Федерального закона.

21. В случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

22. В случае принятия решения об отказе в исправлении ошибок в таком решении должны быть приведены все основания его принятия, в том числе с указанием страниц (разделов) отчета, содержащих информацию о том, что при оценке конкретного объекта недвижимости указанные в заявлении ошибки не были допущены.

23. Решение бюджетного учреждения, принятое по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства.

24. В случае принятия судом решения о признании решения об отказе в исправлении ошибок незаконным бюджетное учреждение обеспечивает исправление таких ошибок в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

25. Решение о необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть принято уполномоченным органом субъекта Российской Федерации без заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, предусмотренных настоящей статьей.";

18) статью 22 признать утратившей силу;

19) дополнить статьей 221 следующего содержания:

"Статья 221. Установление кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости

1. Кадастровая стоимость здания, помещения, сооружения, объекта незавершенного строительства, машино-места, земельного участка может быть установлена бюджетным учреждением в размере рыночной стоимости соответствующего объекта недвижимости по заявлению юридических и физических лиц, если кадастровая стоимость затрагивает права или обязанности этих лиц, а также органов государственной власти и органов местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности (за исключением случаев, установленных настоящей статьей).

2. Заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости (далее - заявление об установлении рыночной стоимости) может быть подано в период с даты постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет до даты снятия его с государственного кадастрового учета.

3. Заявление об установлении рыночной стоимости подается в бюджетное учреждение или многофункциональный центр заявителем лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг. Форма заявления об установлении рыночной стоимости и требования к его заполнению, а также требования к формату такого заявления и представляемых с ним документов в электронной форме утверждаются федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки.

4. Днем поступления заявления об установлении рыночной стоимости считается день его представления в бюджетное учреждение или многофункциональный центр, либо день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая портал государственных и муниципальных услуг.

5. К заявлению об установлении рыночной стоимости должны быть приложены отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого устанавливается в размере рыночной стоимости, составленный на электронном носителе в форме электронного документа, и доверенность, удостоверенная в соответствии с законодательством Российской Федерации, если заявление подается представителем заявителя.

6. Отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, кадастровая стоимость которого устанавливается в размере рыночной стоимости, должен содержать выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, рыночная стоимость которого устанавливается в указанном отчете.

7. Заявление об установлении рыночной стоимости может быть подано в течение шести месяцев с даты, по состоянию на которую проведена рыночная оценка объекта недвижимости и которая указана в приложенном к такому заявлению отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.

8. Заявление об установлении рыночной стоимости возвращается без рассмотрения в случае:

1) если такое заявление подано без приложения соответствующего требованиям настоящей статьи отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости;

2) если такое заявление подано по истечении шести месяцев с даты, по состоянию на которую проведена рыночная оценка объекта недвижимости и которая указана в приложенном к такому заявлению отчете об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости;

3) если к такому заявлению приложен отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, составленный лицом, являющимся на дату составления отчета или на день поступления заявления об установлении рыночной стоимости работником бюджетного учреждения, в которое такое заявление подано.

9. Бюджетное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления об установлении рыночной стоимости направляет заявителю уведомление о поступлении указанного заявления и принятии его к рассмотрению. Форма уведомления о поступлении заявления об установлении рыночной стоимости и принятии его к рассмотрению, требования к его заполнению, а также требования к формату такого уведомления и представляемых с ним документов в электронной форме утверждаются федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки.

10. Заявление об установлении рыночной стоимости подлежит рассмотрению в течение тридцати календарных дней со дня его поступления.

11. Бюджетное учреждение вправе принять следующие решения в отношении заявления об установлении рыночной стоимости:

1) об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости (далее - решение об установлении рыночной стоимости), указанной в отчете об оценке рыночной стоимости такого объекта недвижимости;

2) об отказе в установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости в связи с использованием неполных и (или) недостоверных сведений, расчетными или иными ошибками, повлиявшими на итоговый результат определения рыночной стоимости такого объекта недвижимости, нарушением требований законодательства об оценочной деятельности при составлении отчета об оценке рыночной стоимости такого объекта недвижимости (далее - решение об отказе в установлении рыночной стоимости).

12. В случае принятия решения об отказе в установлении рыночной стоимости в таком решении должны быть приведены все выявленные в ходе рассмотрения заявления об установлении рыночной стоимости причины, предусмотренные пунктом 2 части 11 настоящей статьи, послужившие основанием для принятия такого решения.

13. Формы решения об установлении рыночной стоимости, решения об отказе в установлении рыночной стоимости и требования к их заполнению, а также требования к формату таких решений и представляемых с ними документов в электронной форме утверждаются федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки.

14. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения в отношении заявления об установлении рыночной стоимости бюджетное учреждение направляет в орган регистрации прав копию указанного решения, а также отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, представленный с соответствующим заявлением.

15. Решение бюджетного учреждения в отношении заявления об установлении рыночной стоимости может быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства. Одновременно с оспариванием решения бюджетного учреждения в суд может быть также заявлено требование об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.

16. В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу решения суда о признании решения об отказе в установлении рыночной стоимости объекта недвижимости незаконным бюджетное учреждение принимает решение об установлении рыночной стоимости по соответствующему заявлению.

17. Решение об установлении кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости может быть оспорено в суде органом местного самоуправления либо органом государственной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя в отношении земельного участка, не находящегося в собственности муниципального образования либо города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, но расположенного на соответствующей территории, в случае, если по заявлению собственника этого земельного участка его кадастровая стоимость была существенно снижена на основании установления рыночной стоимости, чем могут быть затронуты права и законные интересы данного муниципального образования либо города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, в том числе связанные с поступлениями налоговых доходов в местный бюджет либо в бюджет города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.";

20) в статье 23:

а) в части 2 слова "статьями 11 - 16, 19 - 22" заменить словами "статьями 11, 13 - 16, 191, 22, 221";

б) часть 4 признать утратившей силу;

21) часть 9 статьи 24 признать утратившей силу.

Статья 6

1. Положения статьи 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются также для исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, установленной в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", с учетом следующих особенностей:

1) прием и рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, исправление ошибок осуществляются исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки (далее - уполномоченный орган);

2) в соответствии с решением уполномоченного органа полномочия по приему и рассмотрению заявлений об исправлении ошибок, а также полномочия по исправлению ошибок могут быть переданы бюджетному учреждению, созданному субъектом Российской Федерации и наделенному полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (в редакции настоящего Федерального закона).

2. До 1 января 2023 года устанавливается переходный период применения статей 22 и 221 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" с учетом следующих особенностей:

1) в течение переходного периода высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации может быть принято решение о дате перехода к применению положений статьи 221 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" для целей установления кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости (далее - решение);

2) в течение переходного периода до дня, указанного в решении (в случае отсутствия принятого решения - до завершения переходного периода), в субъекте Российской Федерации:

а) не применяются положения статьи 221 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке";

б) отчет об оценке рыночной стоимости, прилагаемый к заявлению об оспаривании в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", подлежит составлению исключительно в форме электронного документа;

3) с даты, указанной в решении, в субъекте Российской Федерации:

а) применяются положения статьи 221 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" в отношении всех объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости;

б) не применяются положения статьи 22 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке";

в) рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость, в соответствии со статьей 2418 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" не осуществляется.

3. Рассмотрение заявлений об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости, поданных до даты, указанной в решении, или до завершения переходного периода, если высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации решение не принималось, осуществляется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке".

4. Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, которые внесены в Единый государственный реестр недвижимости в результате оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", применяются с 1 января года, в котором в суд или в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости подано заявление об оспаривании, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

5. В 2022 году во всех субъектах Российской Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка земельных участков без учета ограничений по периодичности проведения государственной кадастровой оценки.

6. В 2023 году во всех субъектах Российской Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест без учета ограничений по периодичности проведения государственной кадастровой оценки.

7. До 1 января 2022 года в отношении земельных участков, до 1 января 2023 года в отношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест государственная кадастровая оценка проводится с учетом следующих особенностей:

1) очередная государственная кадастровая оценка проводится не ранее чем через три года (в городах федерального значения - не ранее чем через два года) и не позднее чем через пять лет с года проведения последней государственной кадастровой оценки соответствующих видов объектов недвижимости, категорий земель;

2) государственная кадастровая оценка может быть проведена одновременно в отношении расположенных на территории субъекта Российской Федерации объектов недвижимости, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (в редакции настоящего Федерального закона), при условии соблюдения установленной пунктом 1 настоящей части периодичности проведения государственной кадастровой оценки;

3) государственная кадастровая оценка не проводится в случае, если решение о ее проведении принято менее чем за шесть месяцев до 1 января года проведения государственной кадастровой оценки, предусмотренного таким решением.

8. Размер арендной платы за использование объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в случаях ее определения на основании кадастровой стоимости таких объектов недвижимости за периоды, предшествующие изменению кадастровой стоимости в соответствии со статьей 221 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", не изменяется.

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 4, абзац двадцать второй пункта 6, пункты 9 и 17 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

3. Абзац второй подпункта "ж" пункта 7 статьи 5 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Пункт 18 статьи 5 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2023 года.

5. Положения части 4 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются:

1) с 1 января 2022 года - в отношении проведения государственной кадастровой оценки земельных участков;

2) с 1 января 2023 года - в отношении проведения государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

Президент Российской Федерации В. Путин