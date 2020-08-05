Водители смогут купить транспондеры еще на двух пунктах взимания платы

Водители могут купить транспондеры, не выходя из машины, еще на двух пунктах взимания платы, сообщили в госкомпании "Автодор".

"Теперь водители, не выходя из машины, круглосуточно могут купить транспондеры T-pass серии "Standard" на ПВП на 133-м км М-4 "Дон" и 668-м км М-11 "Нева". До этого транспондеры продавались лишь 71-ом километре трассы М-4", - говорится в сообщении.

Чтобы купить у оператора T-pass, нужно занять крайние правые полосы для негабаритного транспорта, пояснили в госкомпании. Оплатить покупку можно как наличными, так и банковской картой. Стоимость транспондера составляет 1050 рублей, так же как и в Центрах продаж и обслуживания или в интернет-магазине.

Воспользоваться транспондером водитель сможет через 30 минут с момента пополнения лицевого счета. Для моментальной оплаты можно выбрать любой удобный способ, к примеру, через мобильное приложение "Автодор", с помощью короткого номера *390#, терминалов "Элекснет" или других сервисов пополнения, уточнили в "Автодоре".