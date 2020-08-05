Возрожденный электрический Hummer отметился в России

Новая деталь проекта по возвращению на рынок монструозных внедорожников Hummer поступила откуда не ожидали - из открытой базы данных Роспатента.

Исключительное право на товарный знак "Hummer" было официально утверждено за General Motors в России на следующие пять лет. Объект права не только само наименование, но и его графическое изображение, и это первая публикация нового фирменного шрифта Hummer.

Литеры логотипа ориентированы горизонтально, все строго одной высоты составлены только из прямых, никаких окружностей и дуг, начертание жирное. При этом литеры "M" не одинаковы, а словно зеркальные отображения друг друга, какое бы значение в это не вкладывали авторы, для логотипов со сдвоенной литерой в середине это распространенный прием.

Оформленный в таком "индустриальном" стиле логотип подходит внешнему облику внедорожников Hummer.

Напомним, первые за 11 лет новые модели Hummer будут официально представлены этой осенью. Это также будут первые в истории марки электромобили.

Что касается перспективы возвращения Hummer в Россию, она есть. Внедорожники H2 и H3 в свое время собирали на калининградском предприятии "Автотор", а Россия оставалась последним рынком Европы, где они присутствовали официально.

Кроме того, продажа внедорожников верхнего ценового сегмента основа нынешней рыночной стратегии GM в России. Но перспективу возвращения Hummer в Россию в огромной степени определит политика федеральных структур в отношении импорта электромобилей.