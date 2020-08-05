Впервые в России утвержден нацстандарт "пешеходных переходов" для животных

Первый в России национальный стандарт с требованиями к размещению экодуков - переходов дорог общего пользования для диких животных - утвержден Росстандартом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 58947-2020 "Дороги автомобильные общего пользования. Экодуки. Требования к размещению и обустройству"", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что стандарт разработан в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги". "Этот ГОСТ стал первым отечественным нормативно-техническим документом, регулирующим устройство дорожных экодуков. "Экодук" или биопереход - это искусственное дорожное сооружение мостового, трубного или тоннельного типа, обеспечивающее безопасное пересечение автомобильной дороги представителями фауны", - подчеркнули в пресс-службе Росстандарта.

По данным ведомства, по статистике, число наездов на животных в общем количестве ДТП составляет не менее 2%, а число погибших составляет 2 человека на 100 столкновений с животными, для которых ДТП в большинстве случаев являются смертельными. В Росстандарте также напомнили, что при строительстве дорог по закону должны быть сохранены пути миграции животных и места их постоянной концентрации.

Документ разработан "Автодором" и направлен на уменьшение количества ДТП с участием животных.