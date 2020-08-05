Вышел русский трейлер "Неистового" с Расселом Кроу

На YouTube-канале кинокомпании "ВОЛЬГА" опубликован русский промо-ролик триллера "Неистовый" с Расселом Кроу в главной мужской роли.

На видео актер сам зловеще представляет ленту, обещая, что будет весело.

"Нет ничего опаснее человека, доведенного до точки кипения. Особенно если жизнь обошлась с ним несправедливо и теперь ему нечего терять", - нагнетает пояснение к ролику. Уточняя, что "именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага".

В итоге персонаж Кроу "не остановится, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог". Тогда как у женщины и ее сына "не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре".

Режиссер - Деррик Борте ("Лондон-Таун", "Семейка Джонсов"), сценарий написал Карл Эллсуорт ("Зена - королева воинов", "Баффи - истребительница вампиров", сериалы "Маугли" и "Легенда о Тарзане", давно обещанные третьи "Гремлины").

В ролях, помимо Кроу, - Джимми Симпсон ("Мир Дикого Запада"), Гэбриел Бейтман ("Американская готика", новые "Детские игры"), Карен Писториус ("Легенда об Искателе"), Майкл Пападжон ("Последний бойскаут", "Дом из песка и тумана").

В кино - уже с 6 августа.

Трейлер смотрите здесь.