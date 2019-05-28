Вышел первый русский трейлер хоррора про злую робокуклу "Детские игры"

На актрису Обри Плазу, конечно, всегда лишний раз посмотреть приятно, но вот остальное на экране по-прежнему особого энтузиазма не вызывает: на YouTube-канале Central Partnership опубликован первый русский трейлер хоррора "Детские игры".

"Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка…", - сухо излагает синопсис.

При этом стоит напомнить, что оригиналу некоторую прелесть может придать тот факт, что в нем маньячную робокуклу озвучил Марк Хэмилл - "Люк Скайуокер".

Фильм - перезапуск культовой линейки, стартовавшей в конце восьмидесятых. Поставил новую ленту дебютант полного метра Ларс Клевберг, сценарист - Тайлер Бертон Смит (сиквел "Кунг Фьюри"), продюсеры - Дэвид Катценберг (новое "Оно", заявленные второй "Битлджус" и третьи "Гремлины") и Сет Грэм-Смит ("Мрачные тени" Бёртона, автор мэшапа "Гордость и предубеждение и зомби").

Первые "Игры" вышли в 1988-м. В них дух маньяка-вудуиста вселяется в куклу, которая тут же принимается нести смерть и увечья . В 90-м вышло продолжение, через год - третья часть, в 1998-м - прославленная "Невеста Чаки", в 2004-м - сиквел "Невесты", "Потомство Чаки", далее - "Проклятие Чаки" (2013) и "Культ Чаки" (2017).

Во всех этих картинах Чаки сочно говорит голосом Брэда Дуриффа.