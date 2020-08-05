Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947, 4001; N 29, ст. 4375; 2018, N 1, ст. 89) следующие изменения:

1) дополнить частью 52 следующего содержания:

"52. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.";

2) пункт 1 части 8 после слова "приоритет" дополнить словами ", включая минимальную долю закупок,".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении тридцати дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо приглашения принять участие в которых были направлены до дня вступления в силу пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения либо на дату направления такого приглашения.

Президент Российской Федерации В. Путин