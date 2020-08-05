Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.08.2020 10:21
Рубрика: Российский автопром

"Запорожец" в идеальном состоянии продают по цене новой Toyota Corolla

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже ЗАЗ-965А, выпущенного в 1968 году. Продавец объясняет высокую цену выставленного образца его состоянием: машина на ходу, реставрационных мероприятий не проводилось, а все детали - родные.

Фото: Пресс-служба Audi.
Audi извинилась за рекламу с девочкой и бананом

Цена на "Запорожец" в заводском состоянии - 1.55 миллиона рублей. За такие деньги, например, можно купить Toyota Corolla в средней комплектации "Комфорт". Цена на автомобиль на этапе его появления в продаже составляла 18 тысяч рублей (примерно 20 средних зарплат по стране).

На одометре ЗАЗа - без малого 12 900 километров. Двухдверный фастбек оснащён 27-сильным бензиновым двигателем объёмом 0.9 литра и четырёхступенчатой механической коробкой передач.

Никаких дополнительных сведений, например, историю этого автомобиля, продавец не предоставил.

ЗАЗ-965 "Запорожец" с двигателем 0.7 литра мощностью 23 л.с. выпускался всего несколько лет: с 1960 по 1963 годы, ЗАЗ-965А "Запорожец" с мотором с отдачей 27 сил, встал на конвейер в 1962 года, а покинул его спустя семь лет. За годы существования модели Запорожский автозавод выпустил более 322 тысяч экземпляров ЗАЗ-965 различных модификаций.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru