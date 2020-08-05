"Запорожец" в идеальном состоянии продают по цене новой Toyota Corolla

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже ЗАЗ-965А, выпущенного в 1968 году. Продавец объясняет высокую цену выставленного образца его состоянием: машина на ходу, реставрационных мероприятий не проводилось, а все детали - родные.

Цена на "Запорожец" в заводском состоянии - 1.55 миллиона рублей. За такие деньги, например, можно купить Toyota Corolla в средней комплектации "Комфорт". Цена на автомобиль на этапе его появления в продаже составляла 18 тысяч рублей (примерно 20 средних зарплат по стране).

На одометре ЗАЗа - без малого 12 900 километров. Двухдверный фастбек оснащён 27-сильным бензиновым двигателем объёмом 0.9 литра и четырёхступенчатой механической коробкой передач.

Никаких дополнительных сведений, например, историю этого автомобиля, продавец не предоставил.

ЗАЗ-965 "Запорожец" с двигателем 0.7 литра мощностью 23 л.с. выпускался всего несколько лет: с 1960 по 1963 годы, ЗАЗ-965А "Запорожец" с мотором с отдачей 27 сил, встал на конвейер в 1962 года, а покинул его спустя семь лет. За годы существования модели Запорожский автозавод выпустил более 322 тысяч экземпляров ЗАЗ-965 различных модификаций.

Фото: www.auto.ru