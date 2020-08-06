Более половины россиян поддержали идею многодневных выборов

Более половины россиян - 59% - положительно относятся к идее проводить выборы и голосование в течение нескольких дней, следует из опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Напомним, что в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.

Респонденты, поддержавшие такое нововведение, отмечали, что это удобно для избирателей, позволит повысить явку (44%) и дать больше времени обдумать свое решение (5%).

По данным ФОМ, около трети (30%) опрошенных заявили об отрицательном отношении к многодневному голосованию, так как, по их мнению, такой режим голосования является излишне затянутым и потребует дополнительных бюджетных затрат, которые можно было бы использовать на другие цели.

Кроме того, почти половина - 49% - приветствует голосование вне помещений, так как это удобно (36%) и может повысить безопасность во время пандемии (6%).

В целом, новые правила сделают процесс голосования на выборах более удобным для избирателей, считают 66% россиян, 19% высказали противоположную точку зрения, еще 16% затруднились ответить.