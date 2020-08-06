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06.08.2020 06:03
Рубрика: В мире

Четвертый самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Фото: пресс-служба МЧС России Фото: пресс-служба МЧС России
Фото: пресс-служба МЧС России

Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавших от взрыва. На борту находится все необходимое оборудование, а также 15 специалистов Роспотребнадзора.

Фото: AFP/JOSEPH EID
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"Ил-76 МЧС России вылетел из Саратова в Ливан. Техника в наличии. Люди обеспечены специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидобстановки по COVID-19", - со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

Ранее в Бейруте уже приземлились два борта МЧС России со специалистами и техникой. Для оказания помощи прибыли психологи и спасатели. Всего авиация МЧС отправит пять рейсов в Ливию.

Напомним, в районе порта в Бейруте во вторник вечером прозвучал мощный взрыв. По информации властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывная волна повредила половину городских зданий, местные больницы переполнены из-за наплыва пострадавших, которых порядка пяти тысяч человек. Свыше 135 - погибли, десятки людей числятся пропавшими без вести. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.

В мире Африка Ливия Общество Соцсфера Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство МЧС Взрыв в порту Бейрута

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