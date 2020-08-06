Четвертый самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Четвертый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавших от взрыва. На борту находится все необходимое оборудование, а также 15 специалистов Роспотребнадзора.

"Ил-76 МЧС России вылетел из Саратова в Ливан. Техника в наличии. Люди обеспечены специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидобстановки по COVID-19", - со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет ТАСС.

Ранее в Бейруте уже приземлились два борта МЧС России со специалистами и техникой. Для оказания помощи прибыли психологи и спасатели. Всего авиация МЧС отправит пять рейсов в Ливию.

Напомним, в районе порта в Бейруте во вторник вечером прозвучал мощный взрыв. По информации властей, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывная волна повредила половину городских зданий, местные больницы переполнены из-за наплыва пострадавших, которых порядка пяти тысяч человек. Свыше 135 - погибли, десятки людей числятся пропавшими без вести. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.