Четвертый самолет МЧС вылетел в Бейрут

Четвертый самолет Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вылетел в Бейрут. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, этот самолет минувшей ночью вернулся из Ливана и сейчас повторно отправился в Бейрут для оказания помощи пострадавшим.

Ранее "РГ" сообщала о том, что МЧС отправит в Бейрут 5 спецбортов с мобильным госпиталем и медиками. Все специалисты, которые полетят в Бейрут, будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки.

Напомним, в результате мощнейшего взрыва в порту Бейрута погибли больше сотни человек, пострадали около четырех тысяч. Более 60 раненых находятся в критическом состоянии, сотни людей пропали без вести, - и это далеко не окончательные цифры катастрофы. В руины превратилась почти вся портовая инфраструктура, различной степени ущерб был нанесен половине зданий административной части города.