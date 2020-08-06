Экс-помощник Обамы по нацбезопасности призвал власти США продлить СНВ-3

Властям США следует согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил бывший помощник 44-го президента США Барака Обамы по национальной безопасности Томас Донилон во время выступления на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"Я бы продлил СНВ-3", - отметил он, отвечая на вопрос, какие советы мог бы дать нынешнему руководству США. По его словам, у Вашингтона есть возможность вернуться за стол переговоров и продлить договор. "Не понимаю, почему нам этого не сделать", - подчеркнул он. Донилон также констатировал, что в США идут дискуссии о включении Китая в некое очень сложное трехстороннее соглашение в сфере контроля над вооружениями, однако, по его мнению, такой вопрос сейчас "не стоит на повестке дня", пишет ТАСС.

Напомним, ранее сенатор-демократ от Калифорнии Дайэнн Файнстайн заявила, что администрации Дональда Трампа следует немедленно согласиться на продление СНВ-3. По ее словам, этот российско-американский договор "жизненно важен" с точки зрения контроля над вооружениями.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Москва неоднократно сообщала, что готова продлить СНВ-3 без всяких предварительных условий. Трамп же заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. Однако Пекин эту идею отверг.