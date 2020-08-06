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06.08.2020 12:35
Рубрика: Спорт

Глава Минспорта РФ Матыцин выразил готовность встретиться с Плющенко

Текст: Максим Домчев

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин готов встретиться с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко по поводу перехода в его академию фигуристки Алены Косторной, однако сам вопрос должна решать федерация.

Плющенко рассказал об уходе Косторной от Тутберидзе

Министр спорта заявил, что знает о том, что Плющенко попросил о встрече, на которой он хотел бы обсудить переход Косторной, до этого тренировавшейся у Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что Косторная покинула группу Тутберидзе и решила продолжить карьеру под руководством Плющенко. Однако в Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что переход в этом сезоне невозможен, поскольку трансферное окно уже закрыто, и Косторной придется до его окончания выступать за старый клуб.

В итоге Плющенко обратился к министру спорта, рассчитывая, что Косторной разрешат переход в виде исключения.

Фото: РИА Новости
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"Я готов встретиться с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, но считаю, что это не предмет обсуждения в министерстве. Это вопрос исключительно культуры и взаимоотношения внутри федерации. У нас федерация является очень компетентным органом и надеюсь, что между тренерами под руководством федерации все вопросы будут решены. Мы не регулируем отношения между тренерскими школами и точно не регламентируем переходы от одного тренера к другому", - сказал Матыцин во время встречи с журналистами.

Спорт Фигурное катание

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