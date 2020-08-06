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06.08.2020 13:57
Рубрика: В мире

Глава минздрава ФРГ обвинил путешественников в росте числа инфицированных

Текст: Юрий Когалов

В Германии за минувшие сутки зарегистрировано свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Как передает Deutsche Welle со ссылкой на данные Института Роберта Коха, это самый высокий показатель за последние три месяца.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан обвинил путешественников в ухудшении эпидемиологической обстановки. По его словам, вирус в страну завозится возвращающимися с отдыха из районов, отнесенных правительством Германии к категории повышенного риска.

В связи с этим в стране вводится обязательное тестирование на коронавирус на въезде в страну для тех, кто побывал в опасных регионах (внутри ЕС к ним отнесены Люксембург, отдельные города, департаменты, провинции и автономии Британии, Франции, Бельгии, Испании). Ранее предполагалось, что такие обследования будут проводить уже с понедельника, однако начало кампании было перенесено на субботу.

"Мы делаем это потому, что эти тесты нас всех защищают", - отметил Шпан. Он признал, что " это является вмешательством в свободу отдельного человека", однако пандемия еще не миновала, и эти меры оправданы.

Фото: REUTERS/Albert Gea
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Тесты для путешественников будут бесплатными. Те, кто сможет предъявить результаты теста, сделанного в аэропорту вылета, могут не проходить обследование в Германии. У кого такого подтверждения нет, придется сделать тест и 14 дней находиться на карантине, а также обратиться в местное ведомство по вопросам здравоохранения, отметил министр.

В настоящее время такие обследования можно пройти на добровольной основе.

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