Юрий Гуляев был одним из самых известных исполнителей советской эпохи. Любовь людей огромной страны, которой сегодня уже нет на карте мира, принесла ему прежде всего лирическая эстрадная песня. И певца помнят и ценят до сих пор вопреки всем ветрам перемен.

Любовь людей огромной страны принесла ему прежде всего лирическая эстрадная песня. Его помнят и ценят до сих пор. Фото: Юрий Мосенжник / Фотохроника ТАСС

По началу обаятельный, статный уроженец Тюмени не помышлял о карьере певца. Поступил в медицинский и готовился стать врачом. Но, казалось бы, банальное участие в студенческой самодеятельности окончательно решило его судьбу. И мир узнал обладателя красивого баритона, с уст которого будто не сходила широкая улыбка, хотя жизнь ему буквально на каждом повороте преподносила одно испытание за другим.

Годы учебы в Свердловской консерватории, куда Юрий Гуляев поступает, забрав документы из мединститута, были очень трудными. Из-за большого диапазона голоса будущего певца педагоги, допустив распространенную ошибку, определили в тенора. И как результат: масса унижений, сплошные "тройки" и почти перманентная угроза отчисления. Лишь на пятом курсе у аутсайдера горе-наставники все же смогли расслышать истинный голос, тот самый, который, по словам Александры Пахмутовой, полюбится миллионам "до слез".

Последний год в консерватории молодой певец был столь успешен, что сразу же после окончания занятий стал солистом Свердловского театра оперы и балета, а год спустя получил приглашение в Сталино (ныне Донецк). На сцене Государственного русского театра оперы и балета (ныне "Донбасс-Опера") он впервые исполнил многие ведущие партии баритонового репертуара: Фигаро в "Севильском цирюльнике", Евгений Онегин в одноименной опере, Валентин в "Фаусте", Жермон в "Травиате", Елецкий в "Пиковой даме", Ренато в "Бале-маскараде".

В 1959 году Юрий Гуляев завоевывает золотую медаль Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене. Во время прослушивания претендентов на участие в том конкурсе выдающаяся солистка Большого театра Валерия Барсова мгновенно заметила: "Это будущий великий певец".

Именем Юрия Гуляева названы улица, концертный зал и малая планета

Год спустя, после выступления в Москве в рамках Декады украинского искусства, певец удостаивается звания заслуженного артиста Украины и получает приглашение в Киевский театр оперы и балета им. Тараса Шевченко. Здесь в репертуаре певца появляются новые партии, и множится число его поклонников. На одном правительственном приеме Никита Хрущев даже признался Гуляеву: "Я и на работу, Юра, еду в машине - ты поешь. Всегда тебя слушаю". Казалось, жизнь налаживается, выходя на заслуженно высокую орбиту.

Но то ли из-за зависти коллег, то ли по какой-то иной причине неожиданно Онегин Гуляева на киевской сцене получает жесткую отповедь не только от Татьяны, но и от коллег, и от критики. Певец очень тяжело переживал эту историю, и после 15 лет работы в Киеве он решает в 1975 году присоединиться к труппе Большого театра. Однако, как ни парадоксально, работа в Большом не принесла исполнителю много счастья. В театре не были расположены "потакать" эстрадной славе певца - крайне нехотя отпускали на гастроли и различные съемки.

В репертуаре Юрия Гуляева были сотни песен наших лучших авторов - Фельцмана, Блантера, Френкеля, Баснера, Тухманова, Хренникова, Журбина, Аедоницкого, Дунаевского. Он был первым исполнителем вокального цикла Александры Пахмутовой "Созвездие Гагарина", а его визитной карточкой стала песня из этого цикла "Знаете, каким он парнем был".

Юрий Гуляев был не только певцом, но и композитором-песенником. Он написал около тридцати песен. Самым известным его произведением стала песня на стихи Роберта Рождественского "Желаю вам". В отношении сочинительства он был не менее строг к себе, чем в исполнительстве: "Если композитору достаточно написать на "тройку" - это будет моей "пятеркой", но если я напишу на "пятерку", это будет всего лишь "тройка", - констатировал он с юмором.

Крайне напряженная нервная жизнь: угроза потери голоса из-за неверного обучения, переживания из-за того, что в любимом и дорогом сердцу оперном театре не удается достичь безоговорочного признания, да еще тяжелая и неизлечимая болезнь единственного сына, все это сильно подорвало здоровье певца.

Последнее выступление Юрия Гуляева состоялось в 1986 году, в День космонавтики, во время телемоста с космонавтами Леонидом Кизимом и Владимиром Соловьевым - он исполнил песню Блантера "Моя любимая", аккомпанируя себе на баяне. Менее чем через две недели, 23 апреля, певец скоропостижно скончался от сердечного приступа. Ему было 55 лет. Похоронен на Ваганьковском кладбище, где всегда живые цветы.

Именем Юрия Гуляева названы улицы в его родной Тюмени и в Донецке, где начиналась его оперная карьера. В его честь назван и концертный зал Тюменской филармонии. В Донецке есть музей Юрия Александровича Гуляева. Открытая в 2001 году малая планета названа "6783 Гуляев". А главное, его красивый, теплый баритон остался не только в многочисленных записях, но и в сердцах миллионов людей.