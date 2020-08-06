Южная Корея предоставит ООН десять миллионов долларов для помощи КНДР

Правительство Республики Корея выделит 10 миллионов долларов на проекты Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) по оказанию помощи детям и женщинам в КНДР. Такую информацию в четверг распространило южнокорейское министерство объединения.

Ведомство подчеркнуло, что продолжит помогать гражданам соседней страны вне зависимости от политической и военной обстановки на Корейском полуострове, пишет ТАСС. Решение по этому вопросу должно было быть принято еще в июне, однако проект был заморожен после того, как Пхеньян взорвал межкорейский офис связи в Кэсоне.

В конце 2019 года ООН сообщила, что ей необходимы 107 миллионов долларов для реализации проектов гуманитарной помощи КНДР в 2020 году, в частности, для обеспечения граждан едой, питьевой водой и предметами первой необходимости. По данным экспертов, в этой стране сложности с продовольствием из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки удобрений на фоне жестких международных санкций.