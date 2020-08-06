Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 268-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1999, N 18, ст. 2211; N 29, ст. 3696; 2003, N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 23, ст. 2761; N 52, ст. 6443; 2011, N 29, ст. 4296; N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3454, 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 8; 2018, N 41, ст. 6190; N 51, ст. 7858) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 статьи 3 слова "трудовой книжки или" заменить словами "трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке, либо";

2) в абзаце втором пункта 11 статьи 23 слова "трудовой книжки или" заменить словами "трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке, либо".

Статья 2

В пункте 4 статьи 16 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-I "О языках народов Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3804) слова "трудовые книжки, а также" заменить словами "а также документы, содержащие информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже,".

Статья 3

Абзац седьмой пункта 3 статьи 43 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2007, N 24, ст. 2830; 2009, N 48, ст. 5753; 2011, N 1, ст. 16; N 45, ст. 6327; N 48, ст. 6730; 2014, N 30, ст. 4234; N 52, ст. 7538; 2015, N 29, ст. 4395; 2019, N 30, ст. 4107) после слов "В трудовой книжке" дополнить словами "(при наличии)", дополнить предложением следующего содержания: "Указанная информация также вносится в сведения о трудовой деятельности прокурорского работника.".

Статья 4

Внести в статью 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 2001, N 51, ст. 4834; 2005, N 15, ст. 1278; 2008, N 52, ст. 6229; 2011, N 49, ст. 7066; N 50, ст. 7364; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 14, ст. 2009; 2018, N 31, ст. 4832) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, и (или) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, или копии иных документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата, заверенные в установленном порядке;";

2) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"4) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, и (или) подлинник либо заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки или подлинники либо заверенные в установленном порядке копии иных документов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;".

Статья 5

В пункте 4 статьи 40 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 2003, N 2, ст. 160; N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635) слова ", которые производственный кооператив обязан вести на каждого члена кооператива, а также на каждого работника кооператива, для которого работа в этом кооперативе является основной" заменить словами "и (или) на основании соответствующей информации, внесенной в сведения о трудовой деятельности указанных членов кооператива, работников кооператива", слова "законодательством о труде Российской Федерации" заменить словами "трудовым законодательством".

Статья 6

В пункте 3 статьи 19 Федерального закона от 8 мая 1996 года N 41-ФЗ "О производственных кооперативах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 20, ст. 2321) третье предложение изложить в следующей редакции: "Информация о трудовой деятельности и трудовом стаже члена кооператива вносится в сведения о его трудовой деятельности, а также в его трудовую книжку (при наличии).".

Статья 7

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2003, N 50, ст. 4847; 2009, N 52, ст. 6453; 2011, N 45, ст. 6324; N 50, ст. 7362) следующие изменения:

1) пункт "г" части второй статьи 34 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "(при наличии)", дополнить предложением следующего содержания: "Указанная информация также вносится в сведения о его трудовой деятельности.";

2) в статье 173:

а) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"4. Паспорт освобождаемого от принудительных работ, ареста или лишения свободы, его трудовая книжка (при наличии) и пенсионное удостоверение, хранящиеся в личном деле осужденного, выдаются ему на руки при освобождении. Сведения о трудовой деятельности за период отбывания ареста или лишения свободы предоставляются способом, указанным в заявлении освобождаемого (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у руководителя исправительного учреждения), поданном освобождаемым в письменной форме в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. Осужденным к принудительным работам сведения о трудовой деятельности предоставляются организациями, привлекавшими их к труду, в порядке, установленном трудовым законодательством. В случае привлечения осужденных к оплачиваемому труду на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-правовых форм, расположенных на территориях учреждений, исполняющих наказания, и (или) вне их, сведения о трудовой деятельности осужденных формируют указанные организации.";

б) дополнить частью четвертой1 следующего содержания:

"41. При отсутствии паспорта, трудовой книжки (у осужденного, за которым в соответствии с трудовым законодательством сохранено право на ведение работодателем трудовой книжки) и (или) пенсионного удостоверения в личном деле осужденного к аресту или лишению свободы, а равно паспорта у осужденного к принудительным работам, а также в случае, если срок действия паспорта истек, администрация учреждения, исполняющего наказание, заблаговременно принимает меры по их получению. В случае необходимости получения нового паспорта расходы, связанные с его выдачей, удерживаются из средств, находящихся на лицевом счете осужденного. Если у осужденного отсутствуют средства на лицевом счете, расходы, связанные с выдачей нового паспорта, оплачиваются за счет государства.".

Статья 8

Подпункт 3 пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2013, N 27, ст. 3477) дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке".

Статья 9

Абзац шестой пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803; 2003, N 28, ст. 2887; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 14; 2017, N 1, ст. 34; 2019, N 49, ст. 6972; N 52, ст. 7804) после слов "трудовая книжка" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке,".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 52, ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4217; 2015, N 27, ст. 4000; 2017, N 45, ст. 6586; 2018, N 53, ст. 8440; 2019, N 46, ст. 6423; Российская газета, 2020, 16 июля) следующие изменения:

1) в подпункте "ж" пункта 1 статьи 14 слова "пунктом 2 статьи 11" заменить словами "пунктами 2 и 24 статьи 11";

2) в подпункте "г" пункта 1 статьи 21 слова "пунктом 2 статьи 11" заменить словами "пунктами 2 и 24 статьи 11";

3) в подпункте "в" пункта 1 статьи 223 слова "пунктом 2 статьи 11" заменить словами "пунктами 2 и 24 статьи 11".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, ст. 2102; 2004, N 52, ст. 5267) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 статьи 10 слова "копию трудовой книжки" заменить словами "сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, и (или) копию трудовой книжки";

2) подпункт 4 пункта 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:

"4) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, и (или) копии трудовых книжек или иные документы, подтверждающие стаж работы по юридической специальности;".

Статья 12

Внести в пункт 6 статьи 23 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3030; 2011, N 49, ст. 7021) следующие изменения:

1) абзац второй после слов "в трудовой книжке гражданина" дополнить словами "(при наличии)", дополнить словами "и вносит указанную информацию в сведения о трудовой деятельности";

2) абзац третий дополнить словами "или предоставить сведения о трудовой деятельности за период прохождения альтернативной гражданской службы у данного работодателя", дополнить предложением следующего содержания: "Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом, указанным в заявлении гражданина (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном гражданином в письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя.";

3) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"В случае прекращения срочного трудового договора в связи со смертью (гибелью), с признанием в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявлением гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, умершим:";

4) дополнить абзацами следующего содержания:

"трудовая книжка на основании письменного заявления родственника умершего (погибшего) после внесения в нее соответствующей записи о прекращении срочного трудового договора высылается по почте заказным письмом с уведомлением или выдается одному из родственников умершего (погибшего) под расписку;

сведения о трудовой деятельности за период прохождения альтернативной гражданской службы у данного работодателя после внесения в них соответствующей записи о прекращении срочного трудового договора предоставляются родственнику умершего (погибшего) способом, указанным в заявлении этого родственника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном этим родственником в письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя.".

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2006, N 30, ст. 3286; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; 2012, N 47, ст. 6397; N 53, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2310; 2014, N 16, ст. 1828; 2016, N 18, ст. 2505; 2017, N 17, ст. 2459; N 31, ст. 4792; 2018, N 53, ст. 8454; 2019, N 31, ст. 4416) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 10 статьи 8 после слов "(копии трудовой книжки, заверенной в установленном порядке работодателем)" дополнить словами ", и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке,";

2) пункт 2 статьи 101 после слов "трудовая книжка" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке".

Статья 14

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2007, N 30, ст. 3754; 2009, N 1, ст. 4; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3945; 2017, N 1, ст. 29; N 31, ст. 4815) следующие изменения:

1) в абзаце одиннадцатом пункта 4 статьи 222 слова "книжек или" заменить словами "книжек (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, или заверенные некоммерческой организацией копии";

2) в абзаце пятом пункта 2 статьи 147 слова "пунктом 2 статьи 11" заменить словами "пунктами 2 и 24 статьи 11".

Статья 15

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2013, N 27, ст. 3462, 3477; 2016, N 27, ст. 4157; 2017, N 31, ст. 4824; 2018, N 1, ст. 7; N 32, ст. 5130; 2020, N 24, ст. 3755) следующие изменения:

1) пункт 4 части 2 статьи 26 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке";

2) в части 5 статьи 36 слова "трудовую книжку," заменить словами "трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности за период прохождения гражданской службы в соответствующем государственном органе, выдать", дополнить предложением следующего содержания: "Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом, указанным в заявлении гражданского служащего (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у представителя нанимателя), поданном гражданским служащим в письменной форме или направленном в порядке, установленном представителем нанимателя, по адресу электронной почты представителя нанимателя.";

3) пункт 4 части 1 статьи 44 дополнить словами "(при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения гражданской службы гражданскими служащими и представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации";

4) часть 5 статьи 55 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "(при наличии)".

Статья 16

Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 27, ст. 3462; N 48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4157; 2020, N 24, ст. 3755) следующие изменения:

1) пункт 4 части 3 статьи 16 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке";

2) пункт 4 статьи 28 дополнить словами "(при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации".

Статья 17

В части 5 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 316-Ф3 "О патентных поверенных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 24; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477) слово "копии" заменить словом "копию", слова "трудовой книжки" заменить словами "копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, копии".

Статья 18

Пункт 8 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 27, ст. 3873, 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6952; 2015, N 10, ст. 1393; 2016, N 27, ст. 4294; N 52, ст. 7482; 2017, N 50, ст. 7555; 2018, N 1, ст. 63; N 30, ст. 4539; 2019, N 29, ст. 3851; 2020, N 9, ст. 1127) после слов "документы о трудовой деятельности, трудовом стаже" дополнить словами "(за периоды до 1 января 2020 года)".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2013, N 27, ст. 3477; 2016, N 27, ст. 4233; 2017, N 15, ст. 2139; 2019, N 31, ст. 4477) следующие изменения:

1) пункт 7 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

"7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случая, если служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или копию трудовой книжки, если гражданин на момент изучения его документов работает по трудовому договору и за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранено право на ведение работодателем трудовой книжки;";

2) в статье 89:

а) часть 8 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "(при наличии) или предоставить сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы в органах внутренних дел", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом, указанным в заявлении сотрудника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у уполномоченного руководителя), поданном им в письменной форме или направленном в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, по адресу электронной почты федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения.", после слов "трудовой книжки" дополнить словами ", предоставление сведений о трудовой деятельности";

б) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Если в последний день службы в органах внутренних дел сотрудником органов внутренних дел не получена на руки трудовая книжка или не получены сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы в органах внутренних дел по причинам, не зависящим от действий уполномоченного руководителя, сотруднику направляется уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте, а сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, направляются этому сотруднику по почте заказным письмом с уведомлением. Со дня направления указанных уведомления или письма уполномоченный руководитель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности.";

в) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: "По обращению гражданина (в письменной форме или направленному в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, по адресу электронной почты федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения), не получившего сведений о трудовой деятельности за период прохождения службы в органах внутренних дел после увольнения, уполномоченный руководитель обязан предоставить их не позднее чем через три рабочих дня со дня обращения гражданина способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у уполномоченного руководителя).".

Статья 20

Часть 4 статьи 2 Федерального закона от 14 октября 2014 года N 299-ФЗ "Об особенностях применения отдельных положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 42, ст. 5607) дополнить словами ", за исключением случая, если работник подал письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации".

Статья 21

Внести в Федеральный закон от 23 мая 2016 года N 141-ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, ст. 3089) следующие изменения:

1) пункт 7 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

"7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случая, если служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или копию трудовой книжки в случае, если гражданин на момент изучения его документов работает по трудовому договору и за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранено право на ведение работодателем трудовой книжки;";

2) в статье 91:

а) часть 8 после слов "трудовую книжку под роспись" дополнить словами "(при наличии) или предоставить сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы в федеральной противопожарной службе", дополнить предложением следующего содержания: "Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом, указанным в заявлении сотрудника федеральной противопожарной службы (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, под роспись или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у уполномоченного руководителя), поданном этим сотрудником в письменной форме или направленном в порядке, установленном федеральной противопожарной службой, по адресу электронной почты федеральной противопожарной службы.";

б) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Если в последний день службы в федеральной противопожарной службе сотрудником федеральной противопожарной службы не получена трудовая книжка или не получены сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы в федеральной противопожарной службе по причинам, не зависящим от действий уполномоченного руководителя, сотруднику направляется уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте, а сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, направляются этому сотруднику по почте заказным письмом с уведомлением. Со дня направления указанных уведомления или письма уполномоченный руководитель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности.";

в) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: "По обращению гражданина (в письменной форме или направленному в порядке, установленном федеральной противопожарной службой, по адресу электронной почты федеральной противопожарной службы), не получившего сведений о трудовой деятельности за период прохождения службы в федеральной противопожарной службе после увольнения, уполномоченный руководитель обязан предоставить их не позднее чем через три рабочих дня со дня обращения гражданина способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у уполномоченного руководителя).".

Статья 22

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2018 года N 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4532) следующие изменения:

1) пункт 7 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

"7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случая, если служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или копию трудовой книжки, если гражданин на момент представления документов работает и за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранено право на ведение работодателем трудовой книжки;";

2) в статье 92:

а) часть 8 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "(при наличии) или предоставить сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы в уголовно-исполнительной системе", дополнить предложением следующего содержания: "Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом, указанным в заявлении сотрудника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, под роспись или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у уполномоченного руководителя), поданном сотрудником в письменной форме или направленном в порядке, установленном федеральным органом уголовно-исполнительной системы, по адресу электронной почты учреждения или органа уголовно-исполнительной системы.";

б) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Если в последний день службы в уголовно-исполнительной системе сотрудником не получена на руки трудовая книжка или не получены сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы в уголовно-исполнительной системе по причинам, не зависящим от действий уполномоченного руководителя, сотруднику на следующий рабочий день направляется уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте, а сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, направляются этому сотруднику по почте заказным письмом с уведомлением. Со дня направления указанных уведомления или письма уполномоченный руководитель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности.";

в) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: "По обращению гражданина (в письменной форме или направленному в порядке, установленном федеральным органом уголовно-исполнительной системы, по адресу электронной почты учреждения или органа уголовно-исполнительной системы), не получившего сведений о трудовой деятельности за период прохождения службы в уголовно-исполнительной системе после увольнения, уполномоченный руководитель обязан предоставить их не позднее чем через три рабочих дня со дня обращения гражданина способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у уполномоченного руководителя).".

Статья 23

Внести в Федеральный закон от 1 октября 2019 года N 328-ФЗ "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) пункт 7 части 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:

"7) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случая, если служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые, или заверенную работодателем копию трудовой книжки, если гражданин на момент представления документов работает и за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранено право на ведение работодателем трудовой книжки;";

2) в статье 88:

а) часть 8 после слов "трудовую книжку" дополнить словами "(при наличии) или предоставить сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы в органах принудительного исполнения", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Сведения о трудовой деятельности предоставляются способом, указанным в заявлении сотрудника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, под роспись или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у уполномоченного руководителя), поданном им в письменной форме или направленном в порядке, установленном федеральным органом принудительного исполнения, по адресу электронной почты федерального органа принудительного исполнения, его территориального органа или их подразделения.", после слов "трудовой книжки" дополнить словами ", предоставление сведений о трудовой деятельности";

б) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Если в последний день службы в органах принудительного исполнения сотрудником не получена на руки трудовая книжка или не получены сведения о трудовой деятельности за период прохождения службы в органах принудительного исполнения по причинам, не зависящим от действий уполномоченного руководителя, сотруднику на следующий рабочий день направляется уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте, а сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, направляются этому сотруднику по почте заказным письмом с уведомлением. Со дня направления указанных уведомления или письма уполномоченный руководитель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности.";

в) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: "По обращению гражданина (в письменной форме или направленному в порядке, установленном федеральным органом принудительного исполнения, по адресу электронной почты федерального органа принудительного исполнения, его территориального органа или их подразделения), не получившего сведений о трудовой деятельности за период прохождения службы в органах принудительного исполнения после увольнения, уполномоченный руководитель обязан предоставить их не позднее чем через три рабочих дня со дня обращения гражданина способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у уполномоченного руководителя).".

Президент Российской Федерации В. Путин