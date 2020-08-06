Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2004, N 35, ст. 3607; N 50, ст. 4950; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124, 3125; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2007, N 1, ст. 37; N 10, ст. 1151; N 17, ст. 1938; N 18, ст. 2118; N 31, ст. 4008, 4011; 2008, N 52, ст. 6229, 6236; 2009, N 7, ст. 771; N 14, ст. 1577; N 20, ст. 2391; N 23, ст. 2763; N 29, ст. 3640; N 45, ст. 5268; 2010, N 17, ст. 1986; N 23, ст. 2794; N 27, ст. 3417; N 41, ст. 5192; 2011, N 1, ст. 16; N 13, ст. 1685; N 25, ст. 3536; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4607; N 31, ст. 4702, 4703; N 43, ст. 5975; 2012, N 19, ст. 2274, 2275; N 41, ст. 5522; N 50, ст. 6961; 2013, N 14, ст. 1648; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6684; 2014, N 6, ст. 565; N 8, ст. 739; N 14, ст. 1543; N 19, ст. 2300; N 23, ст. 2931; N 48, ст. 6636; N 49, ст. 6928; 2015, N 41, ст. 5639, 5641; N 45, ст. 6203; 2016, N 7, ст. 917; N 11, ст. 1493; 2017, N 15, ст. 2139; N 23, ст. 3227; 2018, N 28, ст. 4148; N 51, ст. 7861; 2019, N 22, ст. 2660; 2020, N 9, ст. 1119; N 21, ст. 3232, 3233) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 настоящего Федерального закона, установленные настоящим Федеральным законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного права, права на участие в предусмотренных законом избирательных действиях, права на участие в референдуме Российской Федерации, других действиях по подготовке и проведению референдума, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на соответствующих выборах, референдумах.

12. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных пунктом 1 или 2 статьи 631 настоящего Федерального закона, установленные настоящим Федеральным законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранными определяются исходя из первого возможного дня голосования на соответствующих выборах, референдумах.";

2) пункт 17 статьи 17 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

3) пункт 5 статьи 19 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

4) статью 22 дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33. Политическая партия, по предложению которой назначен член комиссии в соответствии с пунктом 7 статьи 23, пунктом 8 статьи 24, пунктами 7 и 71 статьи 25, пунктом 7 статьи 26, пунктом 5 статьи 27 настоящего Федерального закона, вправе внести в назначивший этого члена комиссии орган мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий этого члена комиссии. Вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена комиссии политической партией должно быть внесено предложение по кандидатуре нового члена комиссии. При отсутствии такого предложения представление о досрочном прекращении полномочий члена комиссии рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном прекращении полномочий члена комиссии и предложение по кандидатуре нового члена комиссии утверждаются решением уполномоченного на то уставом политической партии постоянно действующего руководящего органа политической партии или (соответственно уровню избирательной комиссии) ее регионального отделения либо иного структурного подразделения. Указанное представление не может быть внесено в течение одного года после назначения члена комиссии, за один год до окончания срока полномочий комиссии, в период, который начинается за шесть месяцев до указанного в пункте 3 статьи 10 настоящего Федерального закона дня голосования на выборах, в подготовке и проведении которых в соответствии с законом участвует соответствующая комиссия, в период соответствующей избирательной кампании, а также в период избирательной кампании на иных выборах, кампании референдума, в подготовке и проведении которых участвует комиссия.";

5) в статье 29:

а) подпункт "а" пункта 6 после слов "за десять дней до дня" дополнить словами "(первого дня)";

б) дополнить пунктом 62 следующего содержания:

"62. Член комиссии с правом решающего голоса может быть освобожден от обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий по решению органа, его назначившего, на основании мотивированного представления политической партии о досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с пунктом 33 статьи 22 настоящего Федерального закона.";

в) в пункте 11 слова "в пунктах 6, 61" заменить словами "в пунктах 6 - 62";

г) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого политической партией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 настоящего Федерального закона, принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена комиссии и назначении нового члена комиссии либо об отказе в удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня получения представления о досрочном прекращении полномочий члена комиссии и предложения по кандидатуре нового члена комиссии. Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого политической партией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 настоящего Федерального закона, информирует политическую партию о принятом в соответствии с настоящим пунктом решении.";

6) в статье 30:

а) в абзаце первом пункта 4 после слов "не более двух наблюдателей" дополнить словами "(в случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 настоящего Федерального закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)", восьмое предложение изложить в следующей редакции: "При проведении выборов в федеральные органы государственной власти наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на указанных выборах.", дополнить предложением следующего содержания: "При проведении выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации, выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории соответствующего субъекта Российской Федерации наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме соответствующего субъекта Российской Федерации.";

б) пункт 71 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

в) пункт 112 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

7) пункт 5 статьи 31 после слов "за 30 дней до дня" дополнить словами "(первого дня)", после слов "за семь дней до дня" дополнить словами "(первого дня)";

8) в статье 38:

а) в пункте 30 первое предложение изложить в следующей редакции: "Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе повторного голосования), кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе повторного голосования) вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры.";

б) пункт 302 после слов "за один день до дня" дополнить словами "(первого дня)";

в) пункт 31 после слов "за пять дней до дня" дополнить словами "(первого дня)";

г) пункт 32 после слов "за пять дней до дня" дополнить словами "(первого дня)";

9) пункт 7 статьи 59 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

10) в статье 63:

а) пункт 13 после слов "за один день до дня" дополнить словами "(первого дня)";

б) пункт 20 после слов "В день голосования" дополнить словами "(последний день голосования на соответствующих выборах, референдуме)";

11) дополнить статьей 631 следующего содержания:

"Статья 631. Дни голосования на выборах, референдумах

1. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума и не подлежит пересмотру. Законом может быть предусмотрено, что указанное решение при проведении выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов принимает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации.

2. Право принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.

3. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные настоящим Федеральным законом сроки избирательных действий, действий по подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если настоящим Федеральным законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если настоящим Федеральным законом не предусмотрено иное.

4. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, в период, определенный в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реализации избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской Федерации:

а) голосование избирателей, участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);

б) голосование групп избирателей, участников референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

5. Законом может быть предусмотрено, что указанное в пункте 4 настоящей статьи решение при проведении выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов принимает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации.

6. Право принятия решения о проведении голосования с использованием дополнительных возможностей, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.

7. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование, предусмотренное пунктом 2 статьи 65 настоящего Федерального закона, не проводятся.

8. Подсчет голосов избирателей, участников референдума начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.

9. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.";

12) пункт 16 статьи 64 после слов "за 45 дней до дня" дополнить словами "(первого дня)";

13) пункт 2 статьи 66 после слова "предусмотренных" дополнить словами "подпунктом "а" пункта 4 статьи 631,";

14) пункт 3 статьи 71 после слов "обстоятельствам до дня" дополнить словами "(первого дня)", после слов "следующие кандидаты" дополнить словами "или если один из кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным обстоятельствам в течение дней голосования";

15) абзац первый пункта 10 статьи 76 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

16) пункт 5 статьи 78 после слов "за восемь дней до дня" дополнить словами "(первого дня)", после слов "за пять дней до дня" дополнить словами "(первого дня)".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; N 48, ст. 6636; 2016, N 7, ст. 917; N 11, ст. 1493; 2017, N 1, ст. 46; 2018, N 24, ст. 3417; N 51, ст. 7861; N 53, ст. 8454; 2020, N 21, ст. 3232, 3233) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить частями 14 и 15 следующего содержания:

"14. В случае принятия Центральной избирательной комиссией Российской Федерации решения, предусмотренного частью 1 статьи 801 настоящего Федерального закона, установленные настоящим Федеральным законом условия реализации гражданами Российской Федерации активного избирательного права, права на участие в предусмотренных законом избирательных действиях на выборах депутатов Государственной Думы, связанные с достижением возраста 18 лет, определяются исходя из последнего возможного дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы.

15. В случае принятия Центральной избирательной комиссией Российской Федерации решения, предусмотренного частью 1 статьи 801 настоящего Федерального закона, установленные настоящим Федеральным законом условия реализации гражданами Российской Федерации права быть избранным депутатом Государственной Думы определяются исходя из первого возможного дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы.";

2) в статье 14:

а) абзац первый части 3 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

б) часть 4 после слов "за пять дней до дня" дополнить словами "(первого дня)", после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

3) часть 2 статьи 15 после слов "за два дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

4) часть 41 статьи 17 после слов "за 45 дней до дня" дополнить словами "(первого дня)";

5) часть 3 статьи 23 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

6) в статье 33:

а) часть 31 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

б) часть 5 после слов "не более двух наблюдателей" дополнить словами "(в случае принятия решения, предусмотренного частью 1 статьи 801 настоящего Федерального закона, о голосовании в течение нескольких дней - из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)";

7) часть 3 статьи 35 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

8) в статье 56:

а) часть 1 после слов "за один день до дня" дополнить словами "(первого дня)", после слов "за три и менее дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

б) часть 2 после слов "за один день до дня" дополнить словами "(первого дня)", после слов "за три и менее дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

в) часть 3 после слов "за пять дней до дня" дополнить словами "(первого дня)";

г) часть 5 после слов "за пять дней до дня" дополнить словами "(первого дня)";

9) часть 3 статьи 60 после слов "предшествующих дню" дополнить словами "(последнему дню)";

10) часть 18 статьи 71 после слов "до дня" дополнить словами "(первого дня)";

11) часть 7 статьи 72 после слов "до дня" дополнить словами "(первого дня)", после слов "в день" дополнить словами "(первый день)";

12) часть 9 статьи 74 после слов "за три дня до дня" дополнить словами "(первого дня)";

13) в статье 79:

а) часть 14 после слов "за один день до дня" дополнить словами "(первого дня)";

б) часть 22 после слов "В день голосования" дополнить словами "(последний день голосования)";

14) дополнить статьей 801 следующего содержания:

"Статья 801. Дни голосования на выборах депутатов Государственной Думы

1. По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации голосование на выборах депутатов Государственной Думы может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы и не подлежит пересмотру.

2. В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд предусмотренные настоящим Федеральным законом сроки избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если настоящим Федеральным законом не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если настоящим Федеральным законом не предусмотрено иное.

3. По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в период, определенный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, может быть проведено голосование с использованием следующих дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Российской Федерации:

1) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);

2) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

4. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.

5. Иные особенности голосования, установления итогов голосования в дни голосования, предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.";

15) часть 2 статьи 83 после слова "предусмотренных" дополнить словами "пунктом 1 части 3 статьи 801,";

16) в статье 99:

а) абзац первый части 10 после слов "за пять дней до дня" дополнить словами "(первого дня)";

б) часть 16 после слов "за восемь дней до дня" дополнить словами "(первого дня)".

Статья 3

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; 2017, N 50, ст. 7551; 2018, N 49, ст. 7523) следующие изменения:

1) в статье 240:

а) часть 5 дополнить словами "(в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд - не позднее чем за восемь дней до первого дня голосования)";

б) в части 6:

пункт 2 после слов "до дня голосования" дополнить словами "(в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд - не позднее чем за тридцать дней до первого дня голосования)";

пункт 3 после слов "повторного голосования" дополнить словами "(в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд - не позднее чем за семь дней до первого дня повторного голосования)";

2) в статье 241:

а) в части 1 первое предложение дополнить словами "(в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд указанное административное исковое заявление, поступившее в суд в период избирательной кампании, кампании референдума до первого дня голосования, должно быть рассмотрено и разрешено в течение пяти дней со дня его поступления, но не позднее дня, предшествующего первому дню голосования, а заявление, поступившее в день, предшествующий первому дню голосования, в дни голосования или в день, следующий за последним днем голосования, - немедленно)";

б) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "В случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд указанное административное исковое заявление должно быть рассмотрено и разрешено в течение трех дней со дня его поступления в суд, но не позднее дня, предшествующего первому дню голосования, а заявление, поступившее в дни голосования, - немедленно.";

в) часть 4 дополнить словами "(в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд - не позднее чем за пять дней до первого дня голосования)";

г) часть 5 дополнить словами "(в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд - не позднее чем за три дня до первого дня голосования)";

3) часть 6 статьи 305 дополнить предложением следующего содержания: "В случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд апелляционные жалоба, представление на указанное решение суда, поступившие в период избирательной кампании до первого дня голосования, рассматриваются судом не позднее дня, предшествующего первому дню голосования, при этом регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть отменена судом апелляционной инстанции не позднее чем за два дня до первого дня голосования.";

4) часть 4 статьи 322 после слов "до дня" дополнить словами "(первого дня)".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения статей 4, 17, 19, 22, 29, 30, 31, 38, 59, 63, 631, 64, 66, 71, 76, 78 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), статей 4, 14, 15, 17, 23, 33, 35, 56, 60, 71, 72, 74, 79, 801, 83, 99 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, референдумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин