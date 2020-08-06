Кабмин направит 6 млрд рублей на ремонт дорог в 14 регионах

Правительство направит более шести миллиардов рублей на ремонт и модернизацию дорожной сети в 14 регионах. Средства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, необходимы для опережающего строительства дорог.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы" до конца 2020 года отремонтируют около 300 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также восемь аварийных мостов", - сказал он. Кроме того, запланирована модернизация уличной сети в городах и населенных пунктах, дальнейшее строительство новых дорог и объектов транспортной инфраструктуры.