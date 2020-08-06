Как помочь смартфону пережить жару

Летняя жара может негативно сказаться не только на здоровье человека, но и на работоспособности смартфонов: они тоже могут получить "солнечный удар". Как защитить свой гаджет от перегрева?

- В разгар лета, когда температура воздуха приближается к 30 градусам и выше, профилактические меры от перегрева требуются не только нам, но и нашим гаджетам, - объяснил "РГ" руководитель городского онлайн-сервиса "Чудо техники" Михаил Давыдов. - Поэтому первый очевидный и простой совет, которым многие пренебрегают, - не оставлять и не использовать устройства под прямыми лучами солнца.

В знойную погоду Михаил Давыдов советует отказаться от неиспользуемых программ и приложений, в том числе отключить WI-FI, GPS и Bluetooth. "Заряжать устройство в жару рекомендуем только с помощью оригинального устройства, без чехла и в тени, - говорит он. - Так смартфону будет легче подзарядиться и при этом не перегреться". Пользоваться гаджетом во время зарядки нежелательно, поскольку из-за большой нагрузки можно повредить аккумулятор и дисплей.

Если смартфон все же нагрелся, нужно уметь правильно его охлаждать, подчеркивает Давыдов. "Не нужно пытаться резко охладить устройство, помещая его в самое холодное место, например, в холодильник, - отмечает он. - Из-за резкого перепада температур можно повредить внутренние компоненты смартфона". Самый простой вариант - выключить устройство и убрать его в тень без чехла на 3-5 минут. Если смартфон перегрелся и при этом заряжается, лучше всего отключить его от зарядки и тоже на время спрятать от солнечных лучей.