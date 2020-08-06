Новости

БЕЛАЗ поставит новые тяжеловесы на медные рудники России 11:32
В Минтрансе назвали сроки запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург 11:26
В Росреестре рассказали, как отличить портал ведомства от сайта-двойника 11:16
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии 11:11
Какие бренды чаще используют для фишинговых атак 11:06
Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео 11:04
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир 11:01
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" 10:51
В Тюмени впервые заменили часть пораженной раком кости в ноге на протез 10:37
Подлодка "Вепрь" вернулась в состав российского флота после ремонта 10:19
Как помочь смартфону пережить жару 10:04
Исследование: Почти треть россиян мечтают завершить карьеру до 55 лет 10:03
На ВДНХ поставят скамейки с Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами 10:02
Около 30 тысяч москвичей еженедельно оформляют доступ к электронной медкарте 09:43
Международный музыкальный фестиваль SPRAVA пройдет в онлайн-формате 09:39
Минздрав Турции опроверг вспышку коронавируса на курортах 09:37
Новый раздел о столичных районах появился на сайте "Москвастобой" 09:24
В Москве еще 1254 пациента вылечились от коронавируса 09:13
Малкин не помог "Питтсбургу" одержать победу над "Монреалем" 09:13
Правительство поможет Чеченской республике в развитии туризма 09:06
Четвертый самолет МЧС вылетел в Бейрут 09:01
В Москве потеплеет до 27 градусов 08:37
Власти Лос-Анджелеса отключат воду в домах, где устраивают вечеринки 08:30
Бирюков: 35 поликлиник в Москве получат дополнительные энергомощности 08:10
Видео: невеста из Ливана осталась чудом жива после взрыва в Бейруте 07:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 10:04
Рубрика: Digital

Как помочь смартфону пережить жару

Текст: Сергей Жуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Летняя жара может негативно сказаться не только на здоровье человека, но и на работоспособности смартфонов: они тоже могут получить "солнечный удар". Как защитить свой гаджет от перегрева?
Что нельзя делать, если смартфон упал в воду. Четыре основных ошибки

- В разгар лета, когда температура воздуха приближается к 30 градусам и выше, профилактические меры от перегрева требуются не только нам, но и нашим гаджетам, - объяснил "РГ" руководитель городского онлайн-сервиса "Чудо техники" Михаил Давыдов. - Поэтому первый очевидный и простой совет, которым многие пренебрегают, - не оставлять и не использовать устройства под прямыми лучами солнца.

В знойную погоду Михаил Давыдов советует отказаться от неиспользуемых программ и приложений, в том числе отключить WI-FI, GPS и Bluetooth. "Заряжать устройство в жару рекомендуем только с помощью оригинального устройства, без чехла и в тени, - говорит он. - Так смартфону будет легче подзарядиться и при этом не перегреться". Пользоваться гаджетом во время зарядки нежелательно, поскольку из-за большой нагрузки можно повредить аккумулятор и дисплей.

Если смартфон все же нагрелся, нужно уметь правильно его охлаждать, подчеркивает Давыдов. "Не нужно пытаться резко охладить устройство, помещая его в самое холодное место, например, в холодильник, - отмечает он. - Из-за резкого перепада температур можно повредить внутренние компоненты смартфона". Самый простой вариант - выключить устройство и убрать его в тень без чехла на 3-5 минут. Если смартфон перегрелся и при этом заряжается, лучше всего отключить его от зарядки и тоже на время спрятать от солнечных лучей.

Digital Гаджеты Общество Ежедневник Образ жизни "РГ"-советы

Главное сегодня

В Минтрансе назвали сроки запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Россельхознадзор за пять лет уничтожил более 36 тысяч тонн "санкционки"
Минздрав Турции опроверг вспышку коронавируса на курортах
Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в России