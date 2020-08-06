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06.08.2020 09:37
Рубрика: В мире

Минздрав Турции опроверг вспышку коронавируса на курортах

Текст: Константин Волков

На турецких курортах нет вспышки коронавируса, об этом заявили российским СМИ в минздраве Турции.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается", - цитирует ТАСС слова представителя минздрава республики. По его словам, рост числа заболевших происходит в крупных городах - Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе.

Вопрос о ситуации на курортах появился после выступления министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, который заявил о росте числа случаев коронавируса по всей стране, чему способствовало празднование Курбан-Байрама с 31 июля по 3 августа.

Турция и Россия возобновили авиасообщение с 1 июля.

Общее число заразившихся в стране к настоящему моменту превысило 236 тысяч, умерли 5 784 человека, выздоровели 219 506.

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