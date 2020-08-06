Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ) (далее - постановление Губернатора Московской области № 108-ПГ) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"с 10 августа по 23 августа 2020 года.";

2) пункт 10 дополнить подпунктами 241 и 242 следующего содержания:

"241) организации, осуществляющие деятельность аквапарков, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением "МР 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2020;

242) организации, осуществляющие деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением "МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020;";

3) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

"12. Установить, что режим посещения, предусмотренный подпунктом 3 пункта 5, пунктом 19, пунктом 30, подпунктами 2 - 4, 7 пункта 32, пунктом 33 настоящего постановления, является обязательным. Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых приняты решения о приостановлении посещения, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.";

4) в пункте 15:

в абзаце первом слова "деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений," исключить, слова "осуществляющие деятельность театров" заменить словами "осуществляющие деятельность цирков", слова ", организации, осуществляющие деятельность выставочных залов (далее - организации, осуществляющие деятельность выставочных залов)" исключить;

в абзаце четвертом слова "осуществляющих деятельность театров" заменить словами "осуществляющих деятельность цирков", слова ", не ранее 25 июня 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность выставочных залов" исключить;

5) в нумерационном заголовке приложения 1 к постановлению Губернатора Московской области № 108-ПГ слова "Приложение 1" заменить словом "Приложение".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Московской области И.Н.Габдрахманов







