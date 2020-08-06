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06.08.2020 01:54
Рубрика: В мире

На Эйфелевой башне погасили огни в память о погибших в Бейруте

Фото: https://twitter.com/anne_hidalgo Фото: https://twitter.com/anne_hidalgo
Фото: https://twitter.com/anne_hidalgo

Освещение Эйфелевой башни погашено в память о погибших в результате взрыва в Бейруте. Иллюминацию одной из главных достопримечательностей Парижа отключили в полночь по местному времени. О принятом решении на своей странице в Twitter сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

В Бейрут прибыли самолеты МЧС для помощи пострадавшим

"Это дань памяти всем жертвам взрыва. Правительство страны также намерено направить Ливану экстренную финансовую и гуманитарную помощь", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По данным прокуратуры Парижа, в Бейруте пострадали более 20 граждан Франции. Мощный взрыв на складе в порту столицы Ливана прогремел во вторник, четвертого августа. Взрывная волна уничтожили и повредила десятки домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли 137, пострадали около пяти тысяч человек, десятки людей - в списках пропавших без вести.

По данным полиции Ливана, причиной взрыва стало возгорание аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.

В мире Африка Ливия Взрыв в порту Бейрута

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