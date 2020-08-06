NI: Россия покажет свое лучшее оружие на "Армии-2020"

Несмотря на меньшее число участников, площадь форума "Армия-2020" в этом году увеличится. Россия готовится показать свое лучшее вооружение и перспективные разработки, пишет The National Interest.

Среди заявленных единиц военной техники издание упоминает глубоководный аппарат "Витязь-Д", погрузившийся на дно Марианской впадины. Он способен работать полностью автономно. Необитаемые подводные аппараты незаменимы не только в научной, но и в военной сфере.

Точный перечень техники и оборудования, которое будет продемонстрировано на форуме, пока неизвестен, пишет NI. В предыдущие годы здесь были представлены новейшие платформы, такие как, к примеру, танк Т-14 "Армата".

Со ссылкой на российские СМИ издание упоминает также, что к традиционным площадкам "Армии-2020" добавится полигон Ашулук на юге Астраханской области, где должны быть показаны новейшие системы ПВО. Речь идет, в том числе, о демонстрации построения эшелонированной обороны против массированных атак крылатых ракет и беспилотников.