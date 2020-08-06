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06.08.2020 11:27
Рубрика: Культура

Хвостатые, мохнатые, чешуйчатые

Новая жизнь кинотеатров началась с занимательной анималистики
Текст: Валерий Кичин
Кинотеатры мира закрылись дружно, а открываются ни шатко ни валко - вразброд. Из-за этого и премьеры потенциально кассовых фильмов в ожидании лучших времен бесконечно откладываются. В этих условиях открывшиеся 1 августа кинотеатры России пока сидят на голодном пайке, довольствуясь премьерами второго, третьего ряда и даже галеркой.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Французская "Русалка в Париже" Матиаса Мальзьё в оригинале обозначена как Сирена: тоже с хвостом, но поет. Сюжетно картина повторяет "Всплеск" - романтическую сказку с Томом Хэнксом и Дэрил Ханной, но без уверенного почерка режиссера Рона Ховарда. Переживающий любовный кризис певец Гаспар из парижского речного кабаре-баржи видит на набережной Сены обнаженную красотку с хвостом и глазами гипнотизерки; хвост его не удивил, но глаза покорили. Он взвалил довольно громоздкую девушку на плечо и поместил в собственную ванну так уверенно, словно всегда имел дело с амфибиями. Любвеобильность Гаспара уравновешивается рыбьей холодностью не знавшей любви сирены Лулы, что и приведет к обидной дисгармонии двух существ…

Фото: twitter.com/ JamesGunn
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Режиссер Матиас Мальзьё известен симпатичным анимационным мюзиклом "Механика сердца" - какие-то приемы он перенес и в свой первый игровой фильм. Но условность анимации - принципиально другая художественная среда, и то, что в мультике чарует, в исполнении живых актеров кажется ночным бредом чихуахуа. Фильм распадается на эпизоды-картинки - то бурлескные, то реалистические, то как бы сюрреалистические, между ними нет внутренних связей, эксцентриада не работает, персонажи теряют обаяние и теплоту рисунка и выглядят неживыми, ситуации - нелепыми. Авторы, например, не замечают, что скармливая девушке-рыбе жареную рыбу, они ставят ее в скользкое положение каннибала. Да и работать с актерами, высекая из них естественные эмоции - не то же самое, что одушевлять графику. Сюжет мог быть изящным в анимации - в игровом кино выглядит неожиданно топорным.

Девушка-рыба вышла на экраны в компании с двумя симпатичными песиками - Али из корейской семейной комедии "Спасти панду" и знаменитой Лесси, совершающей свое очередное путешествие в немецком "Лесси: Возвращение домой". В первой детектив-полиглот Джу вместе с полицейской собакой Али ищут пропавшую панду, во второй ангелоподобный отрок Фло ищет колли, сбежавшую с чужбины в поисках родного дома. О Лесси впервые написал британский романист Эрик Найт, эту историю немедленно экранизировали, потом снова и снова - она стала столь же хрестоматийной, как "Золушка". Не из-за литературных достоинств. Успех примерно тот же, что у книг Сетона-Томпсона, его канадского коллеги: очеловеченные животные вызывают и сочувствие и нежность, они неизменно оказываются добрее, справедливее и гуманнее коварных и бездушных человекообразных. Смотреть на эту все понимающую колли можно бесконечно, как на волну или пламя, успех новой семейной картине обеспечен.

Фото: kinopoisk.ru

По сюжету отец мальчугана - директор стеклодувного завода - теряет работу, завод закрывается, нужно менять просторный дом на квартиру поменьше, собаку придется отдать в другие руки. Она, конечно, с этим не смирится и пустится в длинный опасный путь с острова, куда ее увезли, к родному дому. Есть также мудрый родовитый старец, обедневший аристократ фон Шпренгель, есть и его внучка - вариант разъяренной Греты Тунберг, которая считает, что ездить на машине - все равно что белому медведю пустить пулю в лоб, есть также подобие экс-дворецкого - явно двоедушный человек, что мы знаем благодаря Лесси - эта умница сразу раскусывает подлецов и начинает на них рычать. У нее единственный недостаток - это та редкая собака, которая боится воды. Но я не выдам никаких секретов, если скажу, что все кончится отлично - такие фильмы всегда имеют счастливый конец, потому и любимы публикой. Конечно, верится с трудом: огромная Германия в фильме оказывается достаточно компактной, чтобы герои, поблуждав вокруг да около, на ее просторах смогли найти друг друга, оказавшись в нужное время в нужном месте. Но для того оно и кино, чтобы рассказывать нам красивые утешительные сказки.

Фото: kinopoisk.ru
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"Спасти панду" - еще одна семейная комедия о полицейском офицере, который после травмы обрел способность понимать язык животных. Ему с овчаркой предстоит отыскать VIP - украденную панду Минмин, дипломатический дар братского Китая. По идее забавный экшн, где четвероногие актеры, как всегда, играют значительно лучше двуногих. Но главный просчет режиссер Ким Тхэ-юн допустил, приняв странное решение в роли панды снять актера в медвежьей шкуре - что при наличии натуральных панд, да еще и в век GGI, кажется необъяснимым. Понятно, что обаяние картины от этого картонажа сильно уменьшилось. Фильм пострадал и от дубляжа - у нас почему-то принято фильмы загадочного Востока озвучивать ненатурально комикующими сдавленными голосами, и уже трудно понять, это корейские актеры так плохи, или все-таки наши. Так что попытка многоопытного южнокорейского кино сделать своего "Бэйба" - или в крайнем случае своего "Доктора Дулиттла" - оказалась не слишком удачной.

Фото: kinopoisk.ru
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