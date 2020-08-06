Новейший Jeep Grand Cherokee "засветил" салон

Jeep Grand Cherokee - бестселлер Fiat Chrysler - на нынешнем шасси выпускается уже десятый год, а спрос на него только растет. 2019 год был самым успешным для автомобиля четвертого поколения, только в Северной Америке продажи выросли на 9%.

Это несомненно большой успех конструкторов, однако технический прогресс не стоит на месте, а сегодняшние технологии позволят предложить более качественный продукт, отвечающий большим потребностям.

Разработка пятого Grand Cherokee на новом шасси сейчас уже на завершающей стадии: полным ходом идет монтаж и наладка оборудования на заводе в Детройте. Обернутые в маскирующий покров предсерийные прототипы внедорожника проходят испытания на дорогах среднего запада США и озадачивают автолюбителей, каким будет новый "Гранд".

Известно, что в новом поколении внедорожник будет иметь два варианта кузова - стандартный пятиместный и длинный семиместный. На снимках изображена именно семиместная версия. Судя по всему, пятый "Гранд" получит более "маскулинный" облик, тяготеющий с классическим SUV марки.

Фото: www.motor1.com

Более "граненый" перед с высоким и длинным капотом, радиаторная решетка впервые будет не органичной частью кузова, а самостоятельным элементом, ориентированным против аэродинамически выгодного положения. Но перемены в целом будут умеренные, радикализм - территория Wrangler. К тому же вслед за Grand Cherokee выйдет Wagoneer, большой внедорожник, опирающийся на наследие марки еще сильнее.

В салоне Grand Cherokee преобразится до неузнаваемости. Точнее признать в нем можно Land Rover: простертая гладь консоли, словно накрытая сверху плитой из отличного остальному материала, высоко расположенные горизонтальные воздуховоды и в центре всего - большой тачскрин мультимедиа дюймов на 12. Внизу консоли пульт климатической системы с физическими кнопками. На поверхности между передними сиденьями - шайба переключения режимов трансмиссии, как на современных моделях Chrysler.

По первоначальному плану Grand Cherokee должен был быть представлен в конце нынешнего года. Скорее всего, пандемия коронавирусной инфекции заставила сроки перенести. Так возможно, что новый "Гранд" придется ждать до следующего года.