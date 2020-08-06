Одной из точек выхода российской экономики на траекторию роста может стать опережающее строительство инфраструктуры. Потенциал ускорения здесь связан с механизмом бюджетных субсидий и возмещением части затрат инвестора на уплату процентов по кредитам, предоставленным для реализации инвестиционного проекта. Такая мера рассматривается правительством как одна из наиболее эффективных.

Инвестиции в транспортную инфраструктуру как локомотив для роста экономики рассматривают многие страны. Например, в глобальной инициативе "Один пояс, один путь" Китай готов инвестировать 1,3 триллиона долларов в транспортную инфраструктуру соседних стран. А в США на период с 2019 по 2023 год затраты на инфраструктурные проекты составят 22 миллиарда долларов ежегодно.

В России планы запуска нового инвестиционного цикла отражены в проекте Общенационального плана действий по восстановлению экономики России. Среди ключевых инициатив документа - создание комплексного механизма поддержки крупных инвестиционных проектов на федеральном и региональном уровнях. Предлагается реализовать транспортные проекты на общую сумму 782 миллиарда рублей в течение этого и следующего года. Как пояснили в минтрансе, в проект плана включены мероприятия по всем отраслям транспортного комплекса, включая крупные инфраструктурные проекты и секторальные меры поддержки.

В перечень крупных инфраструктурных проектов включено 38 объектов, их общий объем финансирования на этот год составляет 457 миллиардов рублей. Финансирование инвестиционных проектов, как правило, опирается на механизм кредитования. "Антикризисная мера, которую мы сейчас активно продвигаем, состоит в том, чтобы дать возможность строителям опережающими темпами выполнять работы с оплатой за счет кредитных средств", - рассказал ранее министр транспорта Евгений Дитрих. Это означает, что работы, выполненные опережающими темпами, могут быть профинансированы за счет кредитов, которые компенсирует государство. Госсубсидии по кредитам позволят, не снижая темпов работ, а даже наращивая их, вводить строящиеся объекты транспортной инфраструктуры без рассинхронизации сроков реализации инфраструктурного проекта.

Первым антикризисным шагом для обеспечения опережающего развития инфраструктуры на транспорте стало возмещение средств на реализацию региональных проектов в дорожном строительстве. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" регионы получат дополнительное финансирование, если в этом году с опережением будут строить и ремонтировать дороги. "Несмотря на коронавирус, мы поставили задачу в этом году увеличить объем ввода и ремонта дорог. И многие регионы идут с опережением графиков", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Несмотря на пандемию, некоторые регионы увеличили объем строительства и ремонта дорог

Примером активной реализации предложенных мер стала Якутия. По словам главы республики Айсена Николаева, здесь заключены контракты по всем 58 объектам нацпроекта, а запланированные на этот год дорожные работы будут выполнены в срок.

В Челябинской области также заявили об исполнении к 1 августа бюджета по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в полном объеме.

В свою очередь, в минтрансе настаивают на необходимости синхронизации освоения средств федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта, а также выполнения подрядчиками гарантийных обязательств. Это тем более важно с учетом того, что сейчас прорабатывается вопрос развития опорной сети автодорог, которая включает в себя не только федеральные трассы, но и региональные дороги, связывающие между собой различные субъекты страны.

Не теряет свою актуальность повышение инвестиционной активности и в рамках федерального проекта "Транспортно-логистические центры", входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Региональные власти уже приступили к созданию таких центров для снижения логистических издержек, повышения скорости и надежности доставки грузов, а также качества транспортных услуг и реализации экспортного и транзитного потенциала России в целом.

На днях в Свердловской области между региональными властями и инвесторами было достигнуто соглашение о создании в районе станции Седельниково Сысертского городского округа узлового грузового мультимодального транспортно-логистического центра. Ранее аналогичный документ был подписан в Калужской области.

Проблема финансирования сейчас один из главных сдерживающих факторов в строительной отрасли, и ее преодоление связано с госпрограммой поддержки. В рамках ее реализации межведомственная комиссия при минстрое одобрила субсидирование льготной ставки по 21 кредиту на сумму 31 миллиард рублей 16 девелоперским компаниям Москвы и столичного региона. Сбербанк заключил с этими девелоперами дополнительные соглашения, в соответствии с которыми кредиты обойдутся застройщикам по ставке, не превышающей ключевую ставку ЦБ. Государство компенсирует банку выпадающие доходы. По оценке президента Национального объединения строителей Антона Глушкова, такая мера позволит наполовину снизить кредитную нагрузку на застройщиков.