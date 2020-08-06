Онколог рассказал, как распознать ранний рак кишечника

Главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн в интервью KP.Ru объяснил, с какого возраста нужно начинать проверяться на рак, и какой анализ необходимо сдать для своевременного обнаружения одних из самых распространенных видов онкологии.

Врач отметил, что возрастные показатели для онкоскринингов изменились. То есть, "помолодели". Так, начиная с 28 лет, женщинам рекомендуется проходить ПАП-тест для раннего выявления рака шейки матки. А делать маммографию - с 35 лет.

- И всем, начиная с 40 лет, нужно сдавать анализ содержимого кишечника на скрытую кровь. Это очень важный тест, который позволяет диагностировать на ранних стадиях рак кишечника, а также желудка, - уточнил онколог.

Академик РАН также предупредил, что курение в 20-30 раз повышает риск заболевания несколькими локализациями рака.

Ранее бельгийские ученые из Центра исследования воспаления VIB-UGent и Университета Гента рассказали о механизме, который лежит в основе колоректального рака. Он напрямую связан с кишечными микроорганизмами.