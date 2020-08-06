Правкомиссия проведет экспертизу правил русской орфографии и пунктуации

Правительственная комиссия по русскому языку займется его сохранением и развитием как в России, так и в остальном мире. "Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Прежде всего будет разработана концепция государственной языковой политики, а также определены единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка. В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации", - пояснил глава правительства стоящие перед правкомиссией задачи.

Важной частью работы, по словам Мишустина, станет повышение уровня подготовки специалистов, особенно тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.

Поручение сформировать при правительстве межведомственную комиссию президент Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося в ноябре прошлого года.