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06.08.2020 21:01
Рубрика: Происшествия

В Москве осужден прораб, который обманывал пожилых людей

Текст: Наталья Козлова

Савеловский районный суде Москвы огласил приговор по делу Андрея Марченкова. Судья отправил его в места лишения свободы на шесть с половиной лет. Половину этого срока прораб уже отсидел СИЗО.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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"Российская газета" уже писала об этом деле. Напомним, что 33-летний уроженец Смоленской области совершал мошенничества в отношении пожилых москвичей. В основном это были жительницы хрущевки на улице Пилота Нестерова. Марченков пообещал ремонт в квартирах в период капитального ремонта дома и собрал со старушек больше 2 миллионов рублей, а затем скрылся. Одной из обманутых пенсионерок он рассказывал и о личных проблемах, о том, что "детям не хватает на лекарства", другой - что его выселяют из квартиры вместе с беременной женой и несколькими детишками и срочно нужны деньги на продление аренды жилья. Доверчивые пожилые женщины отдавали последние деньги. Кстати, позже следствие выяснило, что Марченков - холост и живет один. А судебные приставы, явившиеся по адресу его мнимой регистрации в подмосковном Чехове, обнаружили барак с трудовыми мигрантами из Средней Азии.

Статья в "РГ" вызвала широкий резонанс и словосочетание "прораб Андрюшенька" стало ироничным мемом в Рунете. В редакцию обратились электрики , которые узнали в Марченкове мошенника, который еще в 2016 году нанял их для монтажных работ в огромном цеху нового автомобильного завода в Липецкой области. Рабочие в авральном режиме два месяца готовили цех к сдаче. Мошенник-прораб обещал хорошую зарплату, а затем бесследно скрылся, получив солидную сумму от заказчика. Бригада обратилась по месту жительства - в прокуратуру подмосковной Ивантеевки, но потерпевшим предложили искать правду в гражданском суде.

9 июля 2019 года Андрей Марченков был признан судом виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к 7 годам в колонии общего режима.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Полученные от потерпевших денежные средства похитил, причинив гражданам материальный ущерб на общую сумму более 1,2 млн рублей, - так прокомментировали в столичной прокуратуре дело по мошенничеству с пенсионерками с ул. Пилота Нестерова. - Кроме того, Марченков совершил кражу банковских карт одной из потерпевших, с которых путем совершения операций похитил денежные средства на общую сумму более 65 тысяч рублей".

Новый процесс (первый приговор был обжалован) длится с 26 ноября прошлого года, затянувшись из-за карантинных мероприятий, связанных с пандемией. В общей сложности фигурант провел в СИЗО 1 год и 10 месяцев. С сентября 2018 по июнь 2019 находился на свободе под подпиской о невыезде. За это время не попытался связаться с потерпевшими и деньги возвращать, очевидно, не собирался.

Второй приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный планирует его обжаловать.

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