В Москве вырос спрос на промышленных роботов

Пандемия коронавируса принесла многим промышленным предприятиям Москвы, как и всей страны, не только вынужденный простой, но и открыла для них новые возможности и даже послужила толчком к освоению передовых технологий. В столице, к примеру, вырос спрос на промышленных роботов.

Об этом "РГ" рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики. В ведомстве отмечают, что вырос интерес и к цифровизации в целом - даже если у заводов была возможность не останавливать производство, то многие процессы из-за пандемии все равно оказались под угрозой. Компания PepsiCo, к примеру, даже в условиях самоизоляции продолжала монтировать новые производственные линии. Обычно с этим помогали представители компании-производителя, однако их приезду помешал карантин. Выход помогли найти современные технологии. Сотрудники комбината в Лианозове использовали смарт-очки и видеокамеры, демонстрируя в реальном времени события из цеха и получали от поставщиков обратную связь онлайн.

Пандемия коронавируса подтолк­нула предприятия к освоению новых технологий

Действовать подобным образом пришлось тысячам предприятий по всей стране, подтверждает Святослав Стесин - гендиректор компании "Битроботикс". Она единственная в России производит высокоскоростных промышленных роботов. "Если в марте мы получали в среднем 10-15 запросов от промышленных предприятий, то в мае втрое больше, - сказал "РГ" Стесин. - Мы делаем роботов, которые способны решать самые разные задачи - например, двухосевые манипуляторы могут перемещать грузы весом до 40 кг с конвейера на конвейер. А дельта-роботы могут делать это очень быстро - со скоростью метр в секунду".

Компании, где уровень цифровизации накануне пандемии оказался выше, получили в ее разгар фору, говорят в департаменте промполитики. Например, лифтов в этом году стали производить больше, чем раньше. В июне московские заводы их выпустили 1,5 тысячи, что в полтора раза больше, чем в июне год назад. Помимо высокого спроса на это повлиял и уровень технологий. Например, Щербинский лифтостроительный завод внедрил цифрового двойника производства. Работу станков на предприятии контролируют датчики, передающие информацию о состоянии оборудования и его загруженности в единый центр. За счет этого можно прогнозировать, когда тот или иной станок придется ремонтировать, перебрасывать задачи с одного оборудования на другое в зависимости от загруженности и т. д.