В Москве зафиксирован дефицит новых автомобилей

Опрошенные агентством дилеры отмечают, что во время пандемии почти все ведущие производители сократили производство. Дефицит стал ощущаться, когда были сняты основные ограничения.

Проблемы коснулись в основном самых продаваемых комплектаций. Продавцы отмечают, что спрос оказался гораздо выше, чем прогнозировалось. Определенную роль сыграло падение курса рубля, которое могло спровоцировать рост цен, и автолюбители стремились купить что-то новое как можно скорее.

По прогнозам гендиректора ГК "АвтоСпецЦентр" Дениса Петрунина, общее сокращение продаж на рынке новых автомобилей по итогам года составит 25-30 процентов. Эксперт основывает расчет как раз на дефиците: производители просто не успеют выпустить требуемое количество машин.

Согласно оценкам компании "Рольф", дефицит на некоторые модели будет сохраняться в течение всего третьего квартала этого года. В числе наиболее дефицитных марок в Москве опрошенные дилеры назвали бренды Mercedes, Audi, Cadillac, Jaguar Land Rover, Volkswagen.