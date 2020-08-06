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06.08.2020 17:25
Рубрика: Происшествия

В суде показали видеозаписи ДТП с участием Ефремова

Текст: Иван Егоров
В Пресненском суде Москвы в четверг закончился опрос свидетелей и началось исследование доказательств по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Так, во время процесса на большом экране были продемонстрированы записи момента аварии с камер видеонаблюдения и видео с телефонов очевидцев уже после нее. Михаил Ефремов без эмоций смотрел и на себя после аварии в явно неадекватном состоянии. Никак не отреагировал он и на многочисленные нецензурные обращения в свой адрес очевидцев на месте аварии.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Непосредственный участник одного из роликов - Владислав Женжебир - выступил в процессе ключевым свидетелем обвинения. Он рассказал, что перед аварией его два раза подрезал водитель на джипе, который вел себя очень дерзко и по-хамски, оттормаживаясь перед ним и создавая аварийную ситуацию. После чего резко перестроился в третью полосу, хотя места было много. По словам свидетеля, он несколько раз просигналил водителю, но тот никак не отреагировал. И уже чуть дальше он увидел, что джип врезается на встречной полосе в другую машину.

Как рассказал свидетель, он затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он пояснил суду, что четко увидел тот момент, когда два человека вытащили из машины водителя, которого он видел со спины, - у него были темные или серые волосы и пиджак. В этот момент все начали говорить: "Ефремов, Ефремов!". После этого, по словам очевидца, он узнал в водителе актера, снял его на телефон и выложил видео в Intagram.

В этот момент актер, по словам очевидца, подошел к нему и его другу и попросил закурить. На что друг свидетеля заметил: "Ты же нас чуть не убил".

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