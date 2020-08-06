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06.08.2020 12:36
Рубрика: Происшествия

Свидетель назвал хамским поведение Ефремова перед ДТП

Текст: Иван Егоров
Во второй день в Пресненском суде Москвы на процессе по делу Михаила Ефремова выступил свидетель Владислав Женжебир, который заявил, что лично видел, как артиста выводили с водительского места после аварии.

Он рассказал, что перед аварией его два раза подрезал водитель на "Джипе", который вел себя очень дерзко и по хамски, оттормаживаясь перед ним и создавая аварийную ситуацию. После чего резко перестроился в третью полосу, хотя места было много. По словам свидетеля, он несколько раз просигналил водителю но тот никак не отреагировал. И уже чуть дальше он увидел, что "Джип" врезается на "встречке" с другой машиной.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Как рассказал свидетель, он затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он пояснил суду, что четко увидел тот момент, когда два человека вытащили водителя из машины, которого он видел со спины - у него были темные или серые волосы и пиджак. В этот момент все начали говорить: "Ефремов, Ефремов!". После этого, по словам очевидца, он узнал в водителе актера, снял его на телефон и выложил видео в сецсети. В этот момент актер подошел к свидетелю и его другу и попросил закурить.

Другая свидетельница Полина Герасименко, которая живет в доме на Садовом, рассказала что увидела ДТП с балкона и вызвала скорую. По ее словам, от удара легковой фургон перевернулся на крышу, но его почти сразу перевернули очевидцы аварии, чтобы вытащить пострадавшего.

Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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