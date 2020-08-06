Свидетель назвал хамским поведение Ефремова перед ДТП

Он рассказал, что перед аварией его два раза подрезал водитель на "Джипе", который вел себя очень дерзко и по хамски, оттормаживаясь перед ним и создавая аварийную ситуацию. После чего резко перестроился в третью полосу, хотя места было много. По словам свидетеля, он несколько раз просигналил водителю но тот никак не отреагировал. И уже чуть дальше он увидел, что "Джип" врезается на "встречке" с другой машиной.

Как рассказал свидетель, он затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он пояснил суду, что четко увидел тот момент, когда два человека вытащили водителя из машины, которого он видел со спины - у него были темные или серые волосы и пиджак. В этот момент все начали говорить: "Ефремов, Ефремов!". После этого, по словам очевидца, он узнал в водителе актера, снял его на телефон и выложил видео в сецсети. В этот момент актер подошел к свидетелю и его другу и попросил закурить.

Другая свидетельница Полина Герасименко, которая живет в доме на Садовом, рассказала что увидела ДТП с балкона и вызвала скорую. По ее словам, от удара легковой фургон перевернулся на крышу, но его почти сразу перевернули очевидцы аварии, чтобы вытащить пострадавшего.