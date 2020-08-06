Вильфанд: 2020 год в Москве может стать одним из самых дождливых

Этот год может стать одним из самых дождливых в Москве за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столице за семь месяцев уже выпало около 95% годовой нормы осадков - 657 миллиметров. Впереди еще пять месяцев, а норма почти выполнена. Вильфанд также отметил, что прошедший июль в Москве стал третьим среди самых дождливых месяцев. До этого в июле больше осадков выпадало только в 1965 и 2008 годах, пишет ТАСС.

Напомним, что май этого года в столице побил два погодных рекорда: по количеству осадков за один день и за весь месяц. В целом март, апрель и май установили еще один рекорд - за сезон выпало 240,4 мм осадков.