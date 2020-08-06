В ЕАО началась проверка после обрушения моста на военных учениях

Проверку по факту обрушения понтонного моста в поселке имени Тельмана Смидовичского района Еврейской автономной области начал военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Хабаровскому гарнизону.
Напомним, что накануне днем обрушилась одна из опор мостовой переправы через Амур, которую во время учений наводили военнослужащие железнодорожных войск Восточного военного округа.
Как уточнили в главном военном следственном управлении СК РФ, учения проходили с 3 августа, мост строила седьмая отдельная железнодорожная бригада.
"Произошло продольное смещение и складывание пролетов эстакады. В результате происшествия 17 военнослужащих получили повреждения различной степени тяжести", - сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверки будет установлено, имела ли место преступная халатность (часть 2 статьи 293 УК РФ). После этого будет принято процессуальное решение.