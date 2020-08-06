Выясняются причины инцидента, в ходе которого пострадали 17 военных

На военных учениях на Дальнем Востоке 17 военнослужащих получили травмы. Военные следователи проводят проверку всех деталей этого происшествия.

ЧП произошло во время проведения тактико-специальных учений войск материально-технического обеспечения в районе поселка имени Тельмана.

К этим тренировкам были привлечены военнослужащие 7-й отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа. Железнодорожникам была поставлена задача навести бысровозводимый железнодорожный мост через реку Амур.

Строительством переправы занялись 20 военнослужащих. Но случилось непредвиденное. Как рассказали в Главном военном следственном управлении СК РФ, "при строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода произошло продольное смещение и складывание пролетов эстакады".

В результате этого ЧП 17 военнослужащих получили повреждения различной степени тяжести.

В военном следственном отделе СК России по Хабаровскому гарнизону по данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи выясняют, есть ли в этом происшествии признаки преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 293 УК РФ, то есть халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас на месте обрушения моста работает следственная группа, которая должна установить все детали этого инцидента.