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06.08.2020 19:50
Рубрика: Происшествия

Опасный мост

Выясняются причины инцидента, в ходе которого пострадали 17 военных
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
На военных учениях на Дальнем Востоке 17 военнослужащих получили травмы. Военные следователи проводят проверку всех деталей этого происшествия.

ЧП произошло во время проведения тактико-специальных учений войск материально-технического обеспечения в районе поселка имени Тельмана.

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
При обрушении моста в ЕАО пострадали двое военных

К этим тренировкам были привлечены военнослужащие 7-й отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа. Железнодорожникам была поставлена задача навести бысровозводимый железнодорожный мост через реку Амур.

Строительством переправы занялись 20 военнослужащих. Но случилось непредвиденное. Как рассказали в Главном военном следственном управлении СК РФ, "при строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода произошло продольное смещение и складывание пролетов эстакады".

В результате этого ЧП 17 военнослужащих получили повреждения различной степени тяжести.

В военном следственном отделе СК России по Хабаровскому гарнизону по данному факту проводится доследственная проверка.

Следователи выясняют, есть ли в этом происшествии признаки преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 293 УК РФ, то есть халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас на месте обрушения моста работает следственная группа, которая должна установить все детали этого инцидента.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

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