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06.08.2020 14:01
Рубрика: Общество

В Казани прокуратура потребовала закрыть парковку для женщин

Текст: Олег Платонов (Казань)
Фото: Олег Платонов/РГ Фото: Олег Платонов/РГ
Фото: Олег Платонов/РГ

Парковка для женщин возле одного из торговых центров столицы Татарстана закроют по настоянию прокуратуры РТ. Надзорное ведомство усмотрело в данной инициативе дискриминацию водителей по половому признаку.

Фото: скриншот с twitter.com
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- Согласно Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения", - говорится в сообщении надзорного ведомства - В связи с этим прокуратура внесла в адрес генерального директора АО "Торговый дом Казанский ЦУМ" представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Напомним, парковка для женщин появилась возле старейшего торгового центра в столице Татарстана. Перед ЦУМом нанесли красную разметку на асфальт и выделили место специальными розовыми знаками, из которых следует, что эта парковка специально для покупательниц. Помимо цветового обозначения, гендерную парковку отличает и ее размеры. Если обычное машино-место составляет два с половиной метра, то на женской парковке - 4, 4 метра. Такие преференции, по словам представителей торгового центра, помогли бы дамам проще упаковывать вещи в автомобиль или сажать маленьких детей, не боясь задеть дверцей соседнюю машину.

В ГИБДД РТ тоже решили среагировать на "бурление" соцсетей по этому вопросу, и отметили, что парковочный розовый знак, как и сама разметка не предусмотрены правилам дорожного движения, и не соответствуют ГОСТу, который регламентирует порядок установки этих символов.

- Соответственно, администрации торгового комплекса было выписано предписание об устранении нарушений. Если же это не случится до конца недели, то на руководство ЦУМа может быть наложено административное взыскание, - рассказал корреспонденту "РГ" старший инспектор отдела пропаганды ОГИБДД по Казани Ленар Гильмутдинов. Сумма штрафа на физических лиц может достигать от 30 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц от ста до двухсот тысяч.

В регионах Общество Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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