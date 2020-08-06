В Марий-Эл завели дело на водителя, сбившего семь человек

Прокуратура Марий-Эл возбудила уголовное дело в отношении водителя, который сбил семерых человек. Трое из них в реанимации.

Трагедия произошла вечером 4 августа недалеко от села Усола Горномарийского района республики. Мужчина за рулем Lada Priora не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и сбил группу пешеходов из семи человек, четверо из которых оказались подростками. При этом 31-летний водитель находился в нетрезвом состоянии.

В результате аварии серьезные травмы получили трое пешеходов, в том числе двое несовершеннолетних. Все они находятся в реанимационном отделении межрайонной больницы. Другие пострадавшие, получившие повреждения различной степени тяжести, в том числе переломы конечностей, также были госпитализированы.

Сам виновник ДТП задержан, решается вопрос о мерах пресечения.

Прокуратура также хочет проверить, насколько обосновано дети находились в столь позднее время в небезопасном месте. В случае нарушений будут даны соответствующие правовые оценки, уточнили в ведомстве.