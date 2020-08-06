В СК назвали причину жесткой посадки вертолета на горе Белуха

На Алтае следователи проводят проверку по факту жесткой посадки частного вертолета на Белухе, одной из самых высоких гор России. Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, предположительно пилот не справился с порывами ветра и был вынужден посадить машину в аварийном режиме.

По данным следователей, прибывших на место из Барнаула, на борту Robinson 66 находился только один человек. Вертолет 4 августа совершал технический облет горной местности для поиска посадочных площадок, которые можно было бы использовать для доставки на высоту альпинистского снаряжения. Однако порывы ветра помешали пилоту справиться с управлением и около 17.00 он совершил жесткую посадку на Белухе.

Машина получила серьезные повреждения, в частности пострадали фюзеляж и основной винт. Пилот же серьезных трав не получил. На данный момент следователи завершили осмотр места посадки Robinson и отрабатывают три версии случившегося: отказ техники, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия. Предварительно они склоняются к последней.