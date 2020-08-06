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06.08.2020 12:35
Рубрика: Культура

Дворцовый мост разведут под арию из "Кармен"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В ночь на 8 августа Дворцовый мост в центре Санкт-Петербурга разведут под арию "Любовь - мятежная птица" из оперы Жоржа Бизе "Кармен". А художественная подсветка окрасит мост в красные тона, напоминающие цвет бархатного занавеса.

Фото: Оргкомитет международного фестиваля "Опера - всем"
В Петербурге под открытым небом пройдет фестиваль "Опера - всем"

Такая акция запланирована в рамках международного фестиваля "Опера - всем".

Как сообщают в петербургском комитете по культуре, выбор музыкальной композиции был народным. Голосование проходило в соцсетях с 27 июля по 6 августа, в нем приняли участие более 20 тысяч человек.

Среди других вариантов рассматривались арии из опер "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Риголетто", "Князь Игорь", "Турандот", "Богема", "Сказка о Царе Салтане", "Алеко". Победила знаменитая Хабанера в исполнении Елены Образцовой.

Справка "РГ"

Фестиваль "Опера - всем" пройдет в Петербурге с 8 по 22 августа. Шедевры оперного искусства будут представлены на Соборной площади Петропавловской крепости, Елагином острове, площади Растрелли перед Смольным собором и парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе.

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