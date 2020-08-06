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06.08.2020 12:08
Рубрика: Культура

Петербургская музкомедия начнет новый сезон с премьеры

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии открыл новый сезон. Впервые за 90- летнюю историю - в дистанционном режиме.
Филипп Разенков. Режиссер спектакля "Жар-птица. Песни о войне". Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Филипп Разенков. Режиссер спектакля "Жар-птица. Песни о войне". Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
Филипп Разенков. Режиссер спектакля "Жар-птица. Песни о войне". Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии

Первая премьера - 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда. Спектакль "Жар-птица. Песни о войне" приурочен к 75-летнему юбилею со Дня Победы, выпустит его режиссер Филипп Разенков, лауреат премии "Золотая маска"- 2019 (за спектакль "Римские каникулы", Новосибирск). В первом отделении спектакля будет представлена сентиментальная поэма Геннадия Алексеева на музыку Александра Колкера "Жар-птица", а во втором прозвучат фронтовые песни и композиции о войне. Музыкальный руководитель и дирижер - заслуженный артист России Андрей Алексеев.

Фото: Оргкомитет международного фестиваля "Опера - всем"
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Показ пройдет в режиме онлайн. К слову, первая часть будущего спектакля прозвучала 9 мая: солисты театра прочли поэму онлайн, находясь в самоизоляции.

Затем театр продолжит подготовку к выпуску мюзикла французского композитора Клода-Мишеля Шенберга "Мисс Сайгон". Над постановкой работает международная команда во главе с режиссером российской версии легендарного мюзикла "Бал вампиров" Корнелиусом Балтусом (Голландия). Как сообщают в театре, специально для того, чтобы передать национальный колорит, в ходе многоэтапных кастингов был собран сильнейший состав артистов, многие из которых впервые предстанут перед петербургским зрителем. Уникальное оформление для российской версии мюзикла придумала японская художница Йоко Сеама, а эскизы костюмов создал знаменитый художник Кентаур (Венгрия), автор визуального решения мюзикла "Бал вампиров". Балетмейстер - Ванни Вискузи (Италия).

"Мисс Сайгон" не сходит с подмостков лучших театров мира больше тридцати лет, а в России еще не ставили. На создание мюзикла авторов вдохновил шедевр Пуччини - опера "Мадам Баттерфляй".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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- Это будет уникальный спектакль, специально для Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге, - подчеркивает режиссер. - Я хочу сделать акцент на истории настоящей любви между молодой вьетнамской девушкой и американским солдатом, а также о жертвенной любви матери к сыну. Моя "Мисс Сайгон" - это история о силе любви и о трагической судьбе этого прекрасного, невинного, доверчивого, юного создания. Естественно, мощная музыка и удивительное либретто останутся неизменными. Но в нашем шоу мы используем совершенно новую визуальную концепцию и введем необычных мифологических персонажей, чтобы усилить драматическую составляющую в развитии этой истории.

На 2021 год театр запланировал две масштабные премьеры: оперетту  австро-венгерского композитора Франца Легара "Фраскита" в постановке KERO (Венгрия) и мюзикл Джона Кандера "Кабаре", постановку итальянского режиссера и хореографа Джорджио  Мадиа. В Театре музыкальной комедии Мадиа выпустил в 2019 году оперетту "Веселая вдова". А режиссер Миклош Габор Кереньи (KERO), худрук Будапештского театра оперетты и мюзикла - давний партнер театра на Итальянской: здесь он поставил оперетты "Баядера", "Графиня Марица", "Летучая мышь", мюзиклы "Джекилл & Хайд", "Граф Монте-Кристо", "Канкан".

Факты

10 июля были объявлены номинанты Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" по итогам сезона 2019 - 2020. Экспертный совет премии присудил специальный приз совета по музыкальным театрам коллективу создателей энциклопедии "Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии от А до Я" Марине Годлевской, Сергею Николаеву и Игорю Яковлеву.

Также театр получил две номинации в рамках независимой премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" - 2020. В категории "Лучший спектакль для детей и юношества" отмечен спектакль Сергея Баневича "Стойкий оловянный солдатик". А в категории "Лучший директор" в лонг-лист премии вошел генеральный директор театра Юрий Шварцкопф.

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